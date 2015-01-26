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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 00:05 BJT

USDA报告：1月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 01/22/2015    01/15/2015    01/15/2015  01/23/201
4     
                  初值         修正值          前值
    小麦        263,035       314,272       310,307       397,62
3
    燕麦              0             0             0             
0
    大麦          2,314        16,500        16,500           17
4
    玉米        886,825       747,634       747,634       736,75
6
    高粱        301,752       234,670       234,499        60,45
6
    大豆      1,522,036     1,521,831     1,517,985     2,013,01
8
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    14,674,417     21,747,021
    燕麦           200          1,855
    大麦       121,256         94,934
    玉米    14,283,140     14,049,306
    高粱     3,717,534      1,205,075
    大豆    35,715,085     30,343,370
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红；审校 李军)
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