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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 00:36 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.020%，投标倍数为4.46

路透华盛顿1月26日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.015 低值 0.005 投资 0.020 价格 99.994944 高值得标比率 98.07% 投标倍数 4.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,354,800 总投标 106,961,902,300 竞争性投标得标 22,617,502,500 非竞争性投标得标 382,852,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/29 到期日 2015/04/30 CUSIP码 912796DY2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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