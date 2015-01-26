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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 00:36 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.075%，投标倍数为4.26

路透华盛顿1月26日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.060 投资 0.076 价格 99.962083 高值得标比率 41.42% 投标倍数 4.26 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,591,500 总投标 102,330,186,500 竞争性投标得标 22,751,985,000 非竞争性投标得标 372,606,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/29 到期日 2015/07/30 CUSIP码 912796FX2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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