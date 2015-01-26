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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 02:04 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为3.78

路透华盛顿1月26日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020

价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 8.57% 投标倍数 3.78 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,890,700 总投标 113,449,645,700 竞争性投标得标 28,802,619,000 非竞争性投标得标 208,671,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/29 到期日 2015/02/26 CUSIP码 912796EW5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军; 审校 母红)
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