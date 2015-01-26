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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 05:19 BJT

美股盘后：微软公布第二季业绩后股价急挫2.2%

路透1月26日 - 微软 周一盘后股价急挫2.2%，之前该公司公布会计年度第二季业绩。

微软公布会计年度第二季每股盈利0.71美元，营收为265亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微软第二季每股盈利0.71美元，营收为263亿美元。(完)
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