更新版 1-俄罗斯评等：标普将俄罗斯主权评等下调至BB+，10年来首次降至垃圾级

但俄国财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)低调看待目前形势。

“这项决定显示该机构过度悲观。它没有考虑到展现俄罗斯经济强劲程度的一系列因素：大量国际储备的累积，包括主权基金，”他表示。

他也说，资本市场已经反应出评等调降，此事对他们应该不致有“进一步的严重影响”。

**进一步制裁？**

今年俄罗斯经济料将落入衰退，因低油价压缩出口收入，而且因乌克兰危机导致的制裁，切断了部分俄罗斯大型企业从西方融资的渠道。

普京在评等调降前不久表示，该国政府即将宣布一项抗击危机以维持社会稳定与保护成长的计划细节。普京之所以受到爱戴，部分系因为他改善了许多俄国民众的生活。

但标准普尔在一份声明中表示，预期俄罗斯成长低迷的情况将维持四年，2015-2018年预估年成长率约0.5%，低于此前四年的2.4%。

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，调降评等显示制裁让俄罗斯受创，呼吁莫斯科利用这次机会调整对乌克兰的政策方向。

“从某种角度来看，这算不上新消息。过去一年俄罗斯经济脆弱的程度众所皆知，调降评等--或者至少标准普尔点出的那些问题--目前肯定已经被市场消化，”Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing表示。