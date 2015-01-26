更新版 1-俄罗斯评等：标普将俄罗斯主权评等下调至BB+，10年来首次降至垃圾级

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
但俄国财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)低调看待目前形势。
“这项决定显示该机构过度悲观。它没有考虑到展现俄罗斯经济强劲程度的一系列因素：大量国际储备的累积，包括主权基金，”他表示。
他也说，资本市场已经反应出评等调降，此事对他们应该不致有“进一步的严重影响”。
**进一步制裁？**
今年俄罗斯经济料将落入衰退，因低油价压缩出口收入，而且因乌克兰危机导致的制裁，切断了部分俄罗斯大型企业从西方融资的渠道。
普京在评等调降前不久表示，该国政府即将宣布一项抗击危机以维持社会稳定与保护成长的计划细节。普京之所以受到爱戴，部分系因为他改善了许多俄国民众的生活。
但标准普尔在一份声明中表示，预期俄罗斯成长低迷的情况将维持四年，2015-2018年预估年成长率约0.5%，低于此前四年的2.4%。
法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，调降评等显示制裁让俄罗斯受创，呼吁莫斯科利用这次机会调整对乌克兰的政策方向。
“从某种角度来看，这算不上新消息。过去一年俄罗斯经济脆弱的程度众所皆知，调降评等--或者至少标准普尔点出的那些问题--目前肯定已经被市场消化，”Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing表示。
“然而，失去投资等级的地位，仍具有某种程度的象征意义，凸显俄罗斯经济滑坡。前景仍旧严峻。”(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率