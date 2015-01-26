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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.07 +0.10 +0.27 353452

搜狐 57.23 +2.59 +4.74 649281

网易 111.06 -1.84 -1.63 807400

百度 229.46 -3.87 -1.66 2416709

台湾

台湾积体电路 24.16 +0.17 +0.71 3354141

联电 2.48 -0.01 -0.40 159538

日月光 6.72 +0.04 +0.60 236562

矽品精密 8.42 +0.09 +1.08 1069136

和信超媒体 0.79 +0.02 +1.94 120714

友达 5.95 +0.27 +4.75 440730

中华电信 30.47 -0.09 -0.29 26611

台湾国际航电 54.30 +1.29 +2.43 1193405

香港

中国移动 66.62 -0.44 -0.66 284352

中国联通 15.57 -0.08 -0.51 58142

中国电信 62.03 -0.42 -0.67 12053

中芯国际 4.50 +0.00 +0.00 31551

电讯盈科 6.85 +0.02 +0.30 7945

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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