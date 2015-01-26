修正-国际油市：油价震荡收低，OPEC秘书长看多观点亦未能推升市场

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(更正：内文第四段“该合约最低结算价”明确为“当前近月合约最低结算价”)
路透纽约1月26日 - 原油价格周一盘中陷入拉锯，美国原油终场收于近六年低点，交易员漠视石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对于油价或已触底的看法。
盘中原油价格忽上忽下，走势主要受美元汇率影响，之前左翼激进联盟党(Syriza)最终在希腊选举中获胜。
巴德里表示油价可能已经触底，很快将回升，这是他在长达七个月的油价暴跌过程中首次就这一问题发表谈话；随后油价起初反弹。
但涨势一闪即逝，布兰特原油价格 跌1.3%报每桶48.16美元；美国原油 跌近1%，结算价报45.15美元，为当前近月合约最低结算价。
随着美国一家大型中东原油炼油厂的设备重新开工，布兰特/西德克萨斯中质油(WTI)价差缩窄至3.01美元；之前在上周五一度扩大至3.41，为三周最阔。
美国东北部地区遭遇严重暴风雪天气，令成交量受抑，一些交易员表示，这场风雪对基本面的影响可能好坏不一。WTI成交量略高于520,000口，比平时少了三分之一。
Schneider Electric分析师Matt Smith认为，暴风雪将导致航班取消、驾车出行减少，同时增加取暖油的消费量，对原油价格的影响喜忧参半。
汽油价格亦收低，但脱离低点，之前有消息称，BP旗下印第安纳州Whiting炼厂一座每日9万桶加工能力的原油馏分设备已经完成重启，该炼厂产量将提高至计划水平。
美国近月汽油合约 结算价下跌2.3%，报每加仑1.3167美元，盘中触及低点1.3105美元。
沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任的能源和外交政策，并迅速留任该国石油部长欧那密，向市场发出讯号，旨在安抚市场不安情绪。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率