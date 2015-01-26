美股业绩：微软会计年度第二季获利下降，因PC销售低迷及美元走强

“总体来说，我认为唯一意外的是商业授权许可，在这方面我们因为汇率以及中国和日本的宏观经济环境而受到一些不利影响，”该公司财务长Amy Hood在电话采访中对路透表示。

商业授权许可主要是将Windows和Office软件出售给企业客户，是微软最大的营收来源。

微软公布，会计年度第二季获利为58.6亿美元，合每股盈余(EPS)0.71美元，上年同分别为65.6亿美元和0.78美元。

营收增长8%至264.7亿美元，主要因为微软去年收购了诺基亚的手机业务。

分析师此前平均预计第二季营收为263亿美元，计入一些重组费用后的EPS为0.71美元。

微软财务长周一预计，若美元继续保持强势，那么汇率因素或使其第三财季营收增幅减少4个百分点。(完)

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