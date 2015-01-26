美股业绩：微软会计年度第二季获利下降，因PC销售低迷及美元走强

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“总体来说，我认为唯一意外的是商业授权许可，在这方面我们因为汇率以及中国和日本的宏观经济环境而受到一些不利影响，”该公司财务长Amy Hood在电话采访中对路透表示。
商业授权许可主要是将Windows和Office软件出售给企业客户，是微软最大的营收来源。
微软公布，会计年度第二季获利为58.6亿美元，合每股盈余(EPS)0.71美元，上年同分别为65.6亿美元和0.78美元。
营收增长8%至264.7亿美元，主要因为微软去年收购了诺基亚的手机业务。
分析师此前平均预计第二季营收为263亿美元，计入一些重组费用后的EPS为0.71美元。
微软财务长周一预计，若美元继续保持强势，那么汇率因素或使其第三财季营收增幅减少4个百分点。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)