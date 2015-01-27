美国与加拿大经济指标预测--1月27日-2月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月26日当周
1月27日(二)
1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.5%
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.1%
房价指数(较上年同期) +4.3% +4.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 1月初值 53.8 53.3
1500 美国消费者信心指数 1月 95.1 92.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7
1月28日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 103.2
1200 美国抵押贷款市场指数 1月23日当周 -- 561.9
再融资指数 -- 2,746.1
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
1月29日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 30.0 30.7
四周均值(万人) -- 30.7
续请失业金人数(万人) 1月17日当周 242 244.3
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 104.8
指数变动(较前月) +0.5% +0.8%
1月30日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP(较前月) 11月 持平 +0.3%
1330 美国实质GDP环比年率 第四季初值 +3.0% +5.0%
GDP最终销售 +3.3% +5.0%
GDP消费支出 -- +3.2%
GDP隐性平减指数 +1.0% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +1.2%
1330 美国企业雇佣成本 第四季 +0.6% +0.7%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 57.5 58.3
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.2 98.2
现况指数 108.0 108.3
预期指数 91.5 91.6
2月2日当周
2月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.7%
个人所得(较前月) +0.3% +0.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.2%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 1月 -- 53.9
1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.7% -0.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 1月 55.5 55.5
就业指数 -- 56.8
新订单指数 -- 57.3
投入物价指数 40.0 38.5
2月3日(二)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 1月 1,690 1,692
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 1月 -- 673.8
1500 美国耐久财订单 12月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
1500 美国工厂订单(较上月) 12月 持平 -0.7%
1500 美国IBD经济乐观指数 2月 -- -- (完)
经济指标预测或公布日程
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欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 张荻；审校 龚芳)