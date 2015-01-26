金砖国家：1月26日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透1月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月26日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.22%，收报988.71点。
中国股市：沪综指收升至近五年半新高，中小盘成长股活跃提振市场人气
香港股市：连续第五日收升，未受希腊大选结果影响
中国汇市：人民币收盘创十个月最大日跌幅，希腊大选结果与套利盘打压
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巴西股市：收盘下跌，此前公布的数据显示市场对今年经济成长及通胀情势的预期恶化。央行公布的调查结果显示，分析师上调2015年通胀率预估至6.99%，同时调降经济成长率预估至仅0.13%；此外根据另一份调查报告，1月消费者信心降至2005年9月开始调查以来的新低。巴西指标股指Bovespa指数 收低0.41%，报48,576.55点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅走贬，上周大涨之后交易商获利了结。雷亚尔兑美元 收盘报2.5888/05，上交易日收盘报2.5880/89。
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南非股市：收盘上涨，摆脱希腊大选结果疑虑的干扰，此间市值最高的个股Naspers 大涨3.34%至历史新高，对大盘涨势做出最大贡献。指标Top-40绩优股指数 收涨1.26%至44,197点。综合指数 上扬1.05%，至50,337点。
南非汇市：兰特兑美元走软，主要因发电企业警告可能进一步限电
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印度金融市场周一逢假日休市
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌4.83%，报781.310点；MSCI明晟俄罗斯指数 重挫5.26%，报429.10点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 大跌7.1%，报68.7990卢布；卢布兑欧元 重贬7.15%，报77.2500卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率