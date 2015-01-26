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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 07:51 BJT

金砖国家：1月26日股汇市收盘纵览

路透1月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.22%，收报988.71点。

中国股市：沪综指收升至近五年半新高，中小盘成长股活跃提振市场人气

香港股市：连续第五日收升，未受希腊大选结果影响

中国汇市：人民币收盘创十个月最大日跌幅，希腊大选结果与套利盘打压

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巴西股市：收盘下跌，此前公布的数据显示市场对今年经济成长及通胀情势的预期恶化。央行公布的调查结果显示，分析师上调2015年通胀率预估至6.99%，同时调降经济成长率预估至仅0.13%；此外根据另一份调查报告，1月消费者信心降至2005年9月开始调查以来的新低。巴西指标股指Bovespa指数 收低0.41%，报48,576.55点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅走贬，上周大涨之后交易商获利了结。雷亚尔兑美元 收盘报2.5888/05，上交易日收盘报2.5880/89。

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南非股市：收盘上涨，摆脱希腊大选结果疑虑的干扰，此间市值最高的个股Naspers 大涨3.34%至历史新高，对大盘涨势做出最大贡献。指标Top-40绩优股指数 收涨1.26%至44,197点。综合指数 上扬1.05%，至50,337点。

南非汇市：兰特兑美元走软，主要因发电企业警告可能进一步限电

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印度金融市场周一逢假日休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌4.83%，报781.310点；MSCI明晟俄罗斯指数 重挫5.26%，报429.10点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 大跌7.1%，报68.7990卢布；卢布兑欧元 重贬7.15%，报77.2500卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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