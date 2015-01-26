美股业绩：德州仪器第四季营收同比增长8%，受汽车业需求成长提振

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透旧金山1月26日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周一公布第四季业绩增长，对当季营收的展望则与分析师预期一致，受汽车业对晶片(芯片)的需求成长提振。
德州仪器公布第四季营收为32.7亿美元，较上年同期增长8%，略高于华尔街预估，因该公司加强深耕类比与嵌入式晶片领域。
由于汽车制造商、电信公司与工业客户的需求成长，去年德州仪器因此获益。
“我们看到全球汽车业采用的电子产品愈来愈多，那将是我们与其他业者未来几年的主题，”德州仪器财务长Kevin March接受路透电访表示。
对许多客户而言，尽管德州仪器在计算机领域较为知名，但由于该公司从事多种市场的零件制造，包括工业、汽车业、消费电子与通讯产品，因此被视为芯片产业的风向球。
March表示，德州仪器最大的市场--“工业”，2014年营收小幅成长；通讯市场的营收则扩大，因无线电信业者开始采用下一代基地台。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)