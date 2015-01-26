美股业绩：德州仪器第四季营收同比增长8%，受汽车业需求成长提振

路透旧金山1月26日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 周一公布第四季业绩增长，对当季营收的展望则与分析师预期一致，受汽车业对晶片(芯片)的需求成长提振。

德州仪器公布第四季营收为32.7亿美元，较上年同期增长8%，略高于华尔街预估，因该公司加强深耕类比与嵌入式晶片领域。

由于汽车制造商、电信公司与工业客户的需求成长，去年德州仪器因此获益。

“我们看到全球汽车业采用的电子产品愈来愈多，那将是我们与其他业者未来几年的主题，”德州仪器财务长Kevin March接受路透电访表示。

对许多客户而言，尽管德州仪器在计算机领域较为知名，但由于该公司从事多种市场的零件制造，包括工业、汽车业、消费电子与通讯产品，因此被视为芯片产业的风向球。

March表示，德州仪器最大的市场--“工业”，2014年营收小幅成长；通讯市场的营收则扩大，因无线电信业者开始采用下一代基地台。