澳新经济指标预测--1月27日-2月3日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月27日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 5.0 企业信心指数 -- 1 1月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.8% +2.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 42.1 42.4 出口(亿新西兰元) 42.1 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.265 逆差2.13 截至12月的一年 逆差9.8 逆差4.5 1月29日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% 1月30日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 2月2日当周 2月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 12月 -- -- 2月1日-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- 持平 2月2日(一) 暂无重要经济数据公布 2月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +7.5% 0030 澳洲民间住宅许可 12月 -- -0.3% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差9.25 商品和服务进口(较上月) -- +1.0% 出口(较上月) -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.50% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- -- 2245 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 5.4% HLFS就业增长(较前季) -- +0.8% HLFS就业参与率 -- 69.0% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率