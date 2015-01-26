《中国报摘》--中国证券报1月27日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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* 头版头条:
--由申银万国合并宏源证券而来的申万宏源，26日在深圳证券交易所挂牌。业内人士表示，申万宏源上市首日走势与其他券商股不同，显示出重组后的新公司对投资者的吸引力，但也表明未来券商股走势将进一步分化，总体上进入整理震荡期。
* 其他:
--中国保监会主席项俊波表示，2014年保险资金运用实现收益5，358.8亿元人民币，同比增长46.5%，创历史新高。2015年保险资金运用将在保监会推动的三项重大改革中占有一席之地。在面临多重机会同时，保险资金运用风险需得到切实防范。 --上海证券交易所股票期权将于2月9日上线。从26日起，相关券商开始接受投资者申请开户。股票期权交易试点的产品为上证50ETF期权。机构人士普遍认为，期权的推出并不会对现货市场资金造成分流。
--随着全国新三板市场的高速发展，东莞市成立首个新三板股权投资基金，该基金名为东莞丰煜股权投资合伙企业（有限合伙），规模为5，000万元。
--上海石化 公告，预计公司及其附属公司2014年年度经营业绩将出现亏损，归属于母公司股东的净利润预计亏损6.5至7.5亿元。
--渤海租赁 公告称，下属全资子公司Global Sea Containers Ltd.顺利完成与CHC的股权交割，成功以近7亿美元的价格收购了全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%的股权以及CHC对Cronos的2588万美元债权。至此，渤海租赁确立了在集装箱租赁领域绝对优势地位，成为全球最大的集装箱租赁公司。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率