《中国报摘》--中国证券报1月27日

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* 头版头条:

--由申银万国合并宏源证券而来的申万宏源，26日在深圳证券交易所挂牌。业内人士表示，申万宏源上市首日走势与其他券商股不同，显示出重组后的新公司对投资者的吸引力，但也表明未来券商股走势将进一步分化，总体上进入整理震荡期。

* 其他:

--中国保监会主席项俊波表示，2014年保险资金运用实现收益5，358.8亿元人民币，同比增长46.5%，创历史新高。2015年保险资金运用将在保监会推动的三项重大改革中占有一席之地。在面临多重机会同时，保险资金运用风险需得到切实防范。 --上海证券交易所股票期权将于2月9日上线。从26日起，相关券商开始接受投资者申请开户。股票期权交易试点的产品为上证50ETF期权。机构人士普遍认为，期权的推出并不会对现货市场资金造成分流。

--随着全国新三板市场的高速发展，东莞市成立首个新三板股权投资基金，该基金名为东莞丰煜股权投资合伙企业（有限合伙），规模为5，000万元。

--上海石化 公告，预计公司及其附属公司2014年年度经营业绩将出现亏损，归属于母公司股东的净利润预计亏损6.5至7.5亿元。

--渤海租赁 公告称，下属全资子公司Global Sea Containers Ltd.顺利完成与CHC的股权交割，成功以近7亿美元的价格收购了全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%的股权以及CHC对Cronos的2588万美元债权。至此，渤海租赁确立了在集装箱租赁领域绝对优势地位，成为全球最大的集装箱租赁公司。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)