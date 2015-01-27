《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

中国货币市场：MLF超量续做助稳流动性，但监管力度不减未来预期仍谨慎

路透上海5月12日 - 中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规 模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为 充足。 不过交易员指出，最新消息称银监会正对同业存单对接资产端情况进行摸底，监管持续 保持高压态势仍对机构负债端的稳定性形成较大威胁，未来资金面预期难脱谨慎。 “今天宽松，MLF影响还是有的，虽然全月看续做量也没超多少，但至少从这一天来看 ，投放的量不少，”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日未进行逆回购操作，进行了4,590亿元人民币MLF操作，六个月和 一年期利率持平于3.05%和3.20%。今日公开市场有300亿元逆回购到期。 据路透统计，本月共有4,095亿元MLF(中期借贷便利)到期，上周三(3日)2,300亿元到期 后，下周二(16日)还有1,795亿元到期。 北京一保险机构交易员表示，早盘资金有点紧张，但是9点以后资金就松了，主要出的 品种还是隔夜和七天，隔夜加权就可以借到。不过15日开始例行缴准