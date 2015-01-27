《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

*工商时报：
--为台股找新动能，金管会主委曾铭宗预定明日邀集15个金管会周边单位，鼓励加速修章程及董事会审议，开放财团法人资金投资台股ETF，估计初期至少有上亿台币资金可做为〞点火种子〞。
--知情人士透露，马来西亚商IOI集团已向经济部投审会正式提报其收购台北101股权的架构，将采取〞双轨并进〞方式，除了收购顶新集团魏家及旗下公司持有的101股权外，更将直接买下顶新派驻101法人董事的大本营顶固开发，显现马商IOI加入101董事会、甚至在年底改选问鼎经营权的积极企图心。
*经济日报：
--中央银行上日公布上月(2014年12月)金融情况，受外资净汇出、台币对美元大贬影响，企业与民众纷纷将台币或其他外币，转成美元持有，单月暴增1,718亿台币，推升外汇存款余额首度飙破4兆(万亿)台币大关，创下历史新高纪录。
--国际股汇市随希腊选举结果出炉，欧元、人民币一度重贬，美股期货电子盘下跌逾百点，台股昨日维持在近期高档位置整理，但在外资连六买，且台指期净多单突破2万口，创下去年6月10日以来新高下，分析师看好台股本周将挑战9,593点高位。
--台湾权证市场去年成交值已跃居世界第五、亚洲第二。展望今年，证交所预期包括成交金额、市场占比、发行档数都会全面成长。证交所总经理林火灯昨日宣示，权证日均值以突破百亿台币大关为目标，较现阶段成长约两倍。
--第三方支付专法完成三读，开始进入实质业务发展的阶段。但市场传出主管机关指示银行发展行动支付业务，优先和台湾行动支付公司合作。此传言令其他行动支付业者跳脚，上周急忙拜会央行及金管会，希望政府保持中立，让电子支付产业能公平竞争。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
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(记者 林妙容; 审校 黄凯)