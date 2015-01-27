《路透晚报》--1月27日日间新闻摘要（中港台）

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国经济：继续创新调控思路，围绕区间调控实施更精准定向调控--总理
中国国务院总理李克强周一表示，当前多重矛盾叠加，宏观调控难度加大，必须继续创新调控思路和方式，宏观政策既要坚持基本取向，又要动静相宜、主动作为，围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。
--中国经济：李克强称2015年将至少新增1,000万个就业--报载
中国日报周二报导，中国国务院总理李克强承诺2015年将至少新增1,000万个就业岗位，尽管去年中国经济增速放缓至近25年最慢水准。
--中国数据：2014年工业利润增速降至3.3%，12月降幅持续扩大
中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年 下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。
--中国经济：2015年规模以上工业增加值增长目标为8%--工信部
中国工业和信息化部运行监测协调局副局长黄利斌周二表示，2015年规模以上工业增加值增长目标为8%。
--中国经济：发改委公布总投资300亿元公路工程获批，基建稳投资力度不减
中国国家发展改革委继周一批复三项基建工程后，又新公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程，以基建来稳投资稳增长的力度不减。
--中国财政：自2月1日起对电池、涂料开征消费税，税率4%--财政部
中国财政部周二发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。旨在促进节能环保。
【金融】
--中国保险：去年保费收入破2万亿，保险资金运用实现收益增长46.5%--保监会
中国保险监督管理委员会周二称，2014年保险业驶入发展快车道，全国保费收入突破2万亿元，保险资产运用实现收益5,358.8亿元，同比增长46.5%。
--中国金融：2014年银联平台跨行交易额增近三成，房地产交易同比下降
银行卡组织--中国银联周二发布报告称，2014年通过银联平台跨行交易金额同比增长27.3%；其中，房地产交易同比有所下降，并连续四个季度同比负增长。
--中国金融：财政部准许金融企业税前扣除贷款损失准备金
中国财政部周二发布通知，准许金融企业在缴纳当年企业所得税前扣除贷款损失准备金，商业银行委托贷款不得提取贷款损失准备金在税前扣除。
--两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.75兆台币，占净值比重为0.68倍
台湾金融监督管理委员会周二公布，2014年第四季底台湾全体银行 业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季 的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。
【固定收益】
--中国公开市场：逆回购略放量并重启28天品种，价格偏高意味宽松暂有限
中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种，虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性。
--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，长端活跃定位接近二级
中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近期长债表现较为活跃，利好新债需求。不过因绝对收益率水平已属低位，明日国债定位料与二级接近，考虑到手续费，预测均值落在3.40%附近。
--中国债市：私募债12东飞01未按期兑付，融资平台担保亦可能落空--报载
第一财经日报周二引述业内人士称，本应于上周日(25日)到期的“12东飞01中小企业私募债”未能如期兑付。而被认为是该期债担保方的东台交通投资建设集团则表示，其担保对象为债券的信用评级，并不承担代偿义务。
--中国债市动态：现券窄幅波动新债短端略好，28天逆回购现身影响中性
中国银行间债市周二早盘现券和利率互换(IRS)以窄幅波动为主。国开行招标的四期新债中，10年与七年利率出现倒挂，而三年期等更短期限结果相对略好，但二级所受影响并不大。
--中国货币市场：回购利率续降但资金呈紧平衡，公开市场放水力度待提升
中国银行间市场周一主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。
【外汇】
--全球金融：IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币
在今年稍后的评估中，中国料将再次努力，以便让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的内部一篮子货币中。而这次，20国集团(G20)的其他成员国可能愿意倾听此事。
--中国汇市：人民币早盘小幅上扬，仍接近跌停位但贬值压力暂缓
人民币兑美元即期周二早盘受中间价带动下小幅上扬，但距离人民币跌停位仍仅70-80个点。交易员称，人民币经历前两日近450点暴跌之后，贬值压力有所缓解，交易情绪倾向谨慎，波动幅度亦趋于收窄，市场期待监管层对未来方向的指引。
--中国外汇：12月国际服务贸易逆差235亿美元，较上月扩大--外管局
中国国家外汇管理局周二称，2014年12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入177亿美元，服务贸易支出412亿美元，逆差235亿美元，较11月逆差208亿美元续增。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压
中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。
--中国房地产：一线城市限购不取消，但微调不无可能--研究机构
针对近日北京和上海官员在地方两会上表示暂不考虑取消限购，中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布报告称，鉴于一线城市供不应求的矛盾仍在，土地投资火热反映前景看好，短期内贸然取消限购，可能时机并不成熟，既没有取消限购的紧迫性，也没有必要性。
--中国企业：华为称2015年消费业务营收目标为160亿美元
中国华为消费者BG首席执行官余承东周二表示，今年消费业务营收目标为160亿美元。
--香港个股：联想旗下摩托罗拉对赢得中国智能手机市场份额看法乐观
联想旗下摩托罗拉总裁对路透表示，对于在中国市场的前景看法乐观。联想去年以29亿美元从谷歌手中收购摩托罗拉手机事业。
--香港个股：佳兆业与深圳政府就取消销售禁令的谈判仍陷僵局--消息
一位熟悉谈判情况的消息人士表示，陷入困境的房地产公司佳兆业周一与深圳当地政府官员的会面没有取得进展，该公司在深圳一处物业项目的销售禁令仍未取消。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 林高丽)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5