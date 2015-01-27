《路透晚报》--1月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：继续创新调控思路，围绕区间调控实施更精准定向调控--总理

中国国务院总理李克强周一表示，当前多重矛盾叠加，宏观调控难度加大，必须继续创新调控思路和方式，宏观政策既要坚持基本取向，又要动静相宜、主动作为，围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。

--中国经济：李克强称2015年将至少新增1,000万个就业--报载

中国日报周二报导，中国国务院总理李克强承诺2015年将至少新增1,000万个就业岗位，尽管去年中国经济增速放缓至近25年最慢水准。

--中国数据：2014年工业利润增速降至3.3%，12月降幅持续扩大

中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年 下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。

--中国经济：2015年规模以上工业增加值增长目标为8%--工信部

中国工业和信息化部运行监测协调局副局长黄利斌周二表示，2015年规模以上工业增加值增长目标为8%。

--中国经济：发改委公布总投资300亿元公路工程获批，基建稳投资力度不减

中国国家发展改革委继周一批复三项基建工程后，又新公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程，以基建来稳投资稳增长的力度不减。

--中国财政：自2月1日起对电池、涂料开征消费税，税率4%--财政部

中国财政部周二发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。旨在促进节能环保。

【金融】

--中国保险：去年保费收入破2万亿，保险资金运用实现收益增长46.5%--保监会

中国保险监督管理委员会周二称，2014年保险业驶入发展快车道，全国保费收入突破2万亿元，保险资产运用实现收益5,358.8亿元，同比增长46.5%。

--中国金融：2014年银联平台跨行交易额增近三成，房地产交易同比下降

银行卡组织--中国银联周二发布报告称，2014年通过银联平台跨行交易金额同比增长27.3%；其中，房地产交易同比有所下降，并连续四个季度同比负增长。

--中国金融：财政部准许金融企业税前扣除贷款损失准备金

中国财政部周二发布通知，准许金融企业在缴纳当年企业所得税前扣除贷款损失准备金，商业银行委托贷款不得提取贷款损失准备金在税前扣除。

--两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.75兆台币，占净值比重为0.68倍

台湾金融监督管理委员会周二公布，2014年第四季底台湾全体银行 业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季 的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购略放量并重启28天品种，价格偏高意味宽松暂有限

中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种，虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，长端活跃定位接近二级

中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近期长债表现较为活跃，利好新债需求。不过因绝对收益率水平已属低位，明日国债定位料与二级接近，考虑到手续费，预测均值落在3.40%附近。

--中国债市：私募债12东飞01未按期兑付，融资平台担保亦可能落空--报载

第一财经日报周二引述业内人士称，本应于上周日(25日)到期的“12东飞01中小企业私募债”未能如期兑付。而被认为是该期债担保方的东台交通投资建设集团则表示，其担保对象为债券的信用评级，并不承担代偿义务。

--中国债市动态：现券窄幅波动新债短端略好，28天逆回购现身影响中性

中国银行间债市周二早盘现券和利率互换(IRS)以窄幅波动为主。国开行招标的四期新债中，10年与七年利率出现倒挂，而三年期等更短期限结果相对略好，但二级所受影响并不大。

--中国货币市场：回购利率续降但资金呈紧平衡，公开市场放水力度待提升

中国银行间市场周一主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。

【外汇】

--全球金融：IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币

在今年稍后的评估中，中国料将再次努力，以便让人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的内部一篮子货币中。而这次，20国集团(G20)的其他成员国可能愿意倾听此事。

--中国汇市：人民币早盘小幅上扬，仍接近跌停位但贬值压力暂缓

人民币兑美元即期周二早盘受中间价带动下小幅上扬，但距离人民币跌停位仍仅70-80个点。交易员称，人民币经历前两日近450点暴跌之后，贬值压力有所缓解，交易情绪倾向谨慎，波动幅度亦趋于收窄，市场期待监管层对未来方向的指引。

--中国外汇：12月国际服务贸易逆差235亿美元，较上月扩大--外管局

中国国家外汇管理局周二称，2014年12月，中国国际收支口径的国际服务贸易收入177亿美元，服务贸易支出412亿美元，逆差235亿美元，较11月逆差208亿美元续增。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压

中国股市沪综指周二收跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。

--中国房地产：一线城市限购不取消，但微调不无可能--研究机构

针对近日北京和上海官员在地方两会上表示暂不考虑取消限购，中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布报告称，鉴于一线城市供不应求的矛盾仍在，土地投资火热反映前景看好，短期内贸然取消限购，可能时机并不成熟，既没有取消限购的紧迫性，也没有必要性。

--中国企业：华为称2015年消费业务营收目标为160亿美元

中国华为消费者BG首席执行官余承东周二表示，今年消费业务营收目标为160亿美元。

--香港个股：联想旗下摩托罗拉对赢得中国智能手机市场份额看法乐观

联想旗下摩托罗拉总裁对路透表示，对于在中国市场的前景看法乐观。联想去年以29亿美元从谷歌手中收购摩托罗拉手机事业。

--香港个股：佳兆业与深圳政府就取消销售禁令的谈判仍陷僵局--消息