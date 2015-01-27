中国债市：私募债12东飞01未按期兑付，融资平台担保亦可能落空--报载

中国经济：更严标准淘汰钢铁煤炭落后产能，6月底前彻底取缔地条钢--发改委
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
路透上海1月27日 - 第一财经日报周二引述业内人士称，本应于上周日(25日)到期的“12东飞01中小企业私募债”未能如期兑付。而被认为是该期债担保方的东台交通投资建设集团则表示，其担保对象为债券的信用评级，并不承担代偿义务。
报导指出，尽管此前已有过数单中小企业私募债违约，但“12东飞01”违约的关键之处在于，东台交投作为东台县融资平台，其担保的真实性和有效性值得关注。
东台交投公告显示，“应东飞马佐里(发行人)请求，我司与东飞马佐里签订担保协议，并出具担保函，主要内容为：东台交投的担保事项是东飞马佐里发行的中小企业私募债券的信用评级，如债券发行人未能清偿本期债券项下的任何本金或利息，东台交投不承担任何代为清偿或与之类似的义务和责任。”
报导同时引述市场人士提供的一份被认为是2012年东台交投出具的《担保函》称，“本担保人出于真实意思，再次承诺对发行人此次发行的债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。”
但多位市场人士也表示，“担保人只在最后一页有章，没有骑缝章，中间各种操作嫌疑极大。”
报导指出，东台交投是江苏省盐城市下辖百强县东台县的融资平台，该平台公司一旦履行“代偿”责任，该平台公司可能面临抽贷等问题，甚至相继爆发信用风险。
东台交投公告并称，“我司对东飞私募债持有人等有关机构持有的《担保函》完全不知情，该《担保函》非我司出具真实文件。我司出具的所有文件中，无任何承担连带保证责任或一般保证责任的承诺。”
另外，东台交投截至2013年底审计报告显示，东飞马佐里发行的上述私募债并不在其担保范围内。
“12东飞01债”于2013年1月26日起息，发行额度1.1亿元人民币，期限两年，票面9.5%，债项评级AA，担保人为东台市交通投资建设集团有限公司，债券于2015年1月25日到期。
东飞马佐里纺机有限公司发行的另一期私募债“12东飞02债”，证券代码“118080”，将于3月21日到期，发行规模1.5亿元，票面利率9.5%，担保人同样为东台交投。
上述两期债券此前均在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
为防范私募债风险，本月稍早，沪深交易所同时发布通知，加强合格投资者及增信担保管理。包括针对个人投资者的非主动管理金融产品，以及全部资金仅用于购买单一私募债券的金融产品、有限合伙企业，不得作为私募债券的合格投资者等。 (完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。
* 资金充沛，拆款需求不振利率大致持稳 * 短票利率无大变化，惟较低的0.32%渐增 * 债券RP市场钱多，引导资金往跨月利率不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。银行资金调度人士表示，今天市场 资金依旧相当宽松，拆款需求不强，而有需求者又以拿短钱为主，利率则无大变化。 他们指出，因近来央行积极冲销市场过剩资金，昨天央行定存单发行余额即大增517.5 亿台币，惟市场资金仍是偏多，致拆款需求不振。 〞今天票券商到期都没有打来，就是被还掉了，表示他们钱很多。〞一大型银行资调人 员说，〞因为市场上钱很多，大家都想要拿便宜的，还有人是一直拿隔夜钱。〞 另一大型银行资调人员亦称，今天拆款需求量不多，且以短拆居多，〞拆款这一块比较 不好做，因为我们的利率没有外商那么低。〞 他们表示，央行冲销虽转积极，但钱仍偏多，料随税款缴库后，国库借款将大减，届 时市场资金将更趋宽松，利率不排除有进一步往下的空间。 〞
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。