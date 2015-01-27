中国债市：私募债12东飞01未按期兑付，融资平台担保亦可能落空--报载

路透上海1月27日 - 第一财经日报周二引述业内人士称，本应于上周日(25日)到期的“12东飞01中小企业私募债”未能如期兑付。而被认为是该期债担保方的东台交通投资建设集团则表示，其担保对象为债券的信用评级，并不承担代偿义务。

报导指出，尽管此前已有过数单中小企业私募债违约，但“12东飞01”违约的关键之处在于，东台交投作为东台县融资平台，其担保的真实性和有效性值得关注。

东台交投公告显示，“应东飞马佐里(发行人)请求，我司与东飞马佐里签订担保协议，并出具担保函，主要内容为：东台交投的担保事项是东飞马佐里发行的中小企业私募债券的信用评级，如债券发行人未能清偿本期债券项下的任何本金或利息，东台交投不承担任何代为清偿或与之类似的义务和责任。”

报导同时引述市场人士提供的一份被认为是2012年东台交投出具的《担保函》称，“本担保人出于真实意思，再次承诺对发行人此次发行的债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。”

但多位市场人士也表示，“担保人只在最后一页有章，没有骑缝章，中间各种操作嫌疑极大。”

报导指出，东台交投是江苏省盐城市下辖百强县东台县的融资平台，该平台公司一旦履行“代偿”责任，该平台公司可能面临抽贷等问题，甚至相继爆发信用风险。

东台交投公告并称，“我司对东飞私募债持有人等有关机构持有的《担保函》完全不知情，该《担保函》非我司出具真实文件。我司出具的所有文件中，无任何承担连带保证责任或一般保证责任的承诺。”

另外，东台交投截至2013年底审计报告显示，东飞马佐里发行的上述私募债并不在其担保范围内。

“12东飞01债”于2013年1月26日起息，发行额度1.1亿元人民币，期限两年，票面9.5%，债项评级AA，担保人为东台市交通投资建设集团有限公司，债券于2015年1月25日到期。

东飞马佐里纺机有限公司发行的另一期私募债“12东飞02债”，证券代码“118080”，将于3月21日到期，发行规模1.5亿元，票面利率9.5%，担保人同样为东台交投。

上述两期债券此前均在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。