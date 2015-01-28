主要国家经济指标预测--1月28日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.8% +2.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 9.1 9.0 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.5% -0.8% (较上年同期) -3.5% -2.1% 0745 法国消费者信心指数 1月 91 90 -- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 103.2 1200 美国抵押贷款市场指数 1月23日当周 -- 561.9 再融资指数 -- 2,746.1 1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 42.1 42.4 出口(亿新西兰元) 42.1 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.265 逆差2.13 截至12月的一年 逆差9.8 逆差4.5 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超3,972 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,774 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.9% +0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月27日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 正4 -- 企业信心指数 正2 -- 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.8% 1330 美国耐久财订单 12月 -3.4% +0.5% 扣除运输的耐久财订单 -0.8% +0.6% 扣除国防的耐久财订单 -3.2% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.6% +0.5% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.7% +0.6% 未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.2% 房价指数(较上年同期) +4.3% +4.3% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.2 -- Markit服务业PMI 1月初值 54.0 53.8 1500 美国消费者信心指数 1月 102.9 95.1 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 48.1 45.0 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 正6 -- (完)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号