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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--1月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段     预估值         前值    
    0030  澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                第四季       +0.3%         +0.5%
                             (较上年同期)                             +1.8%         +2.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                                +0.5%         +0.6%
                              (较上年同期)                            +2.2%         +2.6%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.5%         +0.4%
                              (较上年同期)                            +2.2%         +2.5%     
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    　　12月        --            1.29 
    0700  德国Gfk消费者信心指数                        　 　2月         9.1           9.0
    0700  德国进口物价(较前月)                             12月       -1.5%         -0.8%
                     (较上年同期)                                     -3.5%         -2.1%
    0745  法国消费者信心指数                                1月          91            90
     --   美国建筑许可年率(万户)                      12月修正值        --          103.2
    1200  美国抵押贷款市场指数                       1月23日当周        --          561.9
              再融资指数                                                --        2,746.1
    1900  美国联邦基金利率目标                              --          --        0-0.25%
    2000  新西兰央行利率决定                                --        3.50%         3.50%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                           12月        42.1     　   42.4
                出口(亿新西兰元)                                       42.1    　    40.2
                贸易收支(亿新西兰元)                              逆差0.265  　  逆差2.13
                                                  截至12月的一年    逆差9.8   　  逆差4.5    
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                         一周         --      卖超3,972
          外国投资日本股票(亿日圆)                                      --      卖超5,774
    2350  日本零售销售(较上年同期)                         12月       +0.9%      　 +0.4%    
         
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段      现值      预估值
    
    1月27日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数            　       12月       正4         --          
                           企业信心指数                                正2         --           
     
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季初值     +0.5%       +0.6%       
                            (较上年同期)                             +2.7%       +2.8%       
    1330  美国耐久财订单                                    12月     -3.4%       +0.5%       
             扣除运输的耐久财订单                                    -0.8%       +0.6%       
             扣除国防的耐久财订单                                    -3.2%          --        
             扣除飞机的非国防资本财订单                              -0.6%       +0.5%       
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)    11月     +0.7%       +0.6%       
                            未经季节调整房价指数(较前月)             -0.2%       -0.2%       
                            房价指数(较上年同期)                     +4.3%       +4.3%       
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              1月初值      54.2         --         
              Markit服务业PMI                            1月初值      54.0        53.8        
    1500  美国消费者信心指数                                 1月     102.9        95.1        
    1500  美国新屋销售年率(万户)                            12月      48.1        45.0        
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               1月       正6         --        
    (完)
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