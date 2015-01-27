路透基点：建滔积层板控股再融资案结案，规模扩大至40亿港元--TRLPC

路透香港1月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，建滔积 层板控股有限公司的四年期再融资案规模已从30亿港元扩大至40亿港元(5 .16亿美元)。 这笔贷款平均分为两部分，包括A部分的定期贷款以及B部分的循环信 用贷款。两部分均可以用港元或美元提领。 星展银行和渣打银行是初始牵头行兼簿记行(MLAB)，最终各自承贷3. 15亿港元和4,070万美元。三菱东京日联银行也以MLAB头衔参贷，承贷3.1 5亿港元。 中国建设银行(亚洲)以牵头行头衔参贷，承贷3.08亿港元。其它牵头 行包括：富邦金控(承贷2.57亿港元和650万美元)、创兴银行(承贷3.05亿 港元)和中国工商银行(承贷3.05亿港元)。 瑞穗银行以主办行头衔参贷，承贷3亿港元。 七家银行担任安排行，包括三井住友银行(承贷3,000万美元)、第一 商业银行香港分行(承贷2,000万美元)、兆丰国际商业银行香港分行(承贷 2,000万美元)、东亚银行(承贷1.488亿港元)、台湾合作金库香港分行(承 贷1.488亿港元)、台湾银行香港分行(承贷1,920万美元)和大丰银行(承贷 1,920万美元)。 五家银行以高级经理行头衔参贷，分别为玉山商业银行香港分行(承 贷1亿港元)、意大利西雅那银行香港分行(承贷9,000万港元)、彰化商业 银行(承贷1,000万美元)、台湾土地银行香港分行(承贷1,000万美元)和华 南商业银行香港分行(承贷600万美元)。 本案最高综合收益为195个基点，利率为根据香港银行同业拆息(Hibo r)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，混合平均贷款年限为 3.31年。 担保人为借款方旗下子公司--忠信积层板(澳门离岸商业服务)有限公 司、香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板有限公司、日滔化工集团(香港) 有限公司。 所得资金将做为借款方现有贷款的再融资，包括一笔在2010年4月时 签署的一笔五年期30亿港元贷款，同时做为资本支出以及企业融资用途。 2010年那笔融资案根据混合平均贷款年限4.50年计算，混合综合收益 为125个基点，利率为Hibor加码110个基点，费用67.5个基点。星展、汇 丰以及渣打为受托协调主办行兼簿记行，永隆银行为协调主办行。 2014年2月，建滔积层板敲定一笔四年期30亿港元贷款。最高综合收 益190个基点，利率为Hibor或Libor加码190个基点，贷款平均年限3.175 年。三菱东京日联银行和渣打是MLAB兼承销行。中国建设银行(亚洲)为牵 头行。 在香港挂牌的建滔积层板公司由建滔化工集团所拥有，生产环氧覆铜 面板、纸覆铜面板等产品。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)