更新版 1-中国公开市场：逆回购略放量并重启28天品种，价格偏高意味宽松暂有限

* 逆回购略放量并时隔两年重启28天品种

* 近期人民币贬值压力叠加春节临近，增加延长逆回购期限必要性

* 但逆回购价格偏高释放短期政策并不会太过宽松信号 (新增更多评论)

路透上海1月27日 - 中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种，虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性。

他们认为，不过央行七天及28天期逆回购价格高于市场预期，也意味着央行随行就市，暂时并不愿意释放过多的价格宽松信号，因此预计周四平价小量操作概率较大。

央行公告显示，公开市场今日进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%；其中28天期限品种为两年来首现。

“28天正好对应着春节，最近人民币贬值压力比较大，必须动手了，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，央行先增加逆回购规模，之后再考虑中标利率变化。

对于七天及28天期逆回购价格偏高，杨浩称，“就是不提供指向性呗，随行就市，不过28天也出来了，公开市场渐渐热闹了，每次窗口期市场都会关注了”。

周一人民币兑美元 即期一度逼近跌停位，最终收创近八个月新低，并录得逾十个月最大日跌幅。周二早盘人民币兑美元中间价 报6.1364元,即期最新成交报6.2506元，一度离跌停位亦仅60点不到。

申银万国债券研究团队也认为，在目前人民币贬值压力较大，外汇占款流出可能较多的情况下，上周国库现金定存加上央行逆回购共投放1,000亿，今日600亿的资金投放数量更多是对冲流动性管理需要，并不十分宽松。

他们并表示，从逆回购的期限看，七天逆回购更为灵活，可以在目前资金面不确定性较强（春节临近、汇率大幅波动）的情况下进行灵活调控，28天逆回购则体现了跨年功能，主要是应对春节前的资金需求。

对于未来操作，杨浩则认为，逆回购规模应该会逐步增加，但价格信号估计得缓一缓。

银行间货币市场上主要回购利率 今日继续小幅下行，七天质押式回购加权平均利率最新报3.8682%，上日加权报3.8890%；一个月期限回购价格最新报5.0261%，上日加权为4.9345%。

央行最近一次28天期逆回购操作为2013年1月8日，操作量为180亿元，利率3.6%；2014年1月中下旬逆回购操作最长期限则为21天期。

上周央行公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，时隔约一年后重启七天期逆回购操作，量500亿元，利率3.85%。

据路透统计，本周公开市场500亿元逆回购将于周四到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 600

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 500

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