香港数据：12月出口值按年基本持平，全年整体出口升3.2%

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透香港1月27日 - 香港政府统计处周二公布，12月整体出口值按年上升0.6%，主要受累于对亚洲出口下跌；2014年全年的整体出口值则按年增长3.2%。
去年12月的进口值则升1.9%，有形贸易逆差593亿港元，相当于商品进口货值的15.9%。而全年计的进口货值按年增长3.9%，商品贸易逆差5,463亿港元，相等于商品进口货值的12.9%。
政府发言人表示，12月份的商品出口持续表现呆滞，大致反映全球经济增长缓慢，以致区域贸易往来相对疲软。
发言人并称，展望未来，监于部分先进市场的经济状况脆弱，主要中央银行货币政策走向分歧，以及不少地区的地缘政治局势紧张，外围环境因此依然颇为不稳，短期内料仍继续限制香港的出口表现。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年12月 +0.6* +0.8* +1.9*
11月 +0.4 +0.4 +2.4
10月 +2.7 +2.7 +5.6
9月 +4.5 +4.6 +6.3
8月 +6.4 +6.4 +3.4
7月 +6.8 +6.8 +7.5
6月 +11.4 +11.4 +7.6
5月 +4.9 +4.9 +3.7
4月 -1.6 -1.7 +2.4
3月 +3.4 +3.4 +3.2
2月 -1.3 -1.3 +6.8
1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
2014年10月-12月 -1.2* -1.1* +1.0*
14年9月-11月 +0.0 +0.2 +3.5
14年8月-10月 +0.5 +0.7 +2.5
14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4
14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6
14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1
14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3
14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4
14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1
14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1
13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9
13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8
（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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