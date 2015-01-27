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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:49 BJT

香港数据：12月出口值按年基本持平，全年整体出口升3.2%

路透香港1月27日 - 香港政府统计处周二公布，12月整体出口值按年上升0.6%，主要受累于对亚洲出口下跌；2014年全年的整体出口值则按年增长3.2%。

去年12月的进口值则升1.9%，有形贸易逆差593亿港元，相当于商品进口货值的15.9%。而全年计的进口货值按年增长3.9%，商品贸易逆差5,463亿港元，相等于商品进口货值的12.9%。

政府发言人表示，12月份的商品出口持续表现呆滞，大致反映全球经济增长缓慢，以致区域贸易往来相对疲软。

发言人并称，展望未来，监于部分先进市场的经济状况脆弱，主要中央银行货币政策走向分歧，以及不少地区的地缘政治局势紧张，外围环境因此依然颇为不稳，短期内料仍继续限制香港的出口表现。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年12月 +0.6* +0.8* +1.9*

11月 +0.4 +0.4 +2.4

10月 +2.7 +2.7 +5.6

9月 +4.5 +4.6 +6.3

8月 +6.4 +6.4 +3.4

7月 +6.8 +6.8 +7.5

6月 +11.4 +11.4 +7.6

5月 +4.9 +4.9 +3.7

4月 　-1.6 -1.7 +2.4

3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

2014年10月-12月 -1.2* -1.1* +1.0*

14年9月-11月 +0.0 +0.2 +3.5

14年8月-10月 +0.5 +0.7 +2.5

14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4

14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6

14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1

14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3

14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4

14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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