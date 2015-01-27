《热点透视》政策工具虽已扩充，各国央行仍显左支右绌

有些央行官员则青睐前瞻指引，只需说几句话就能改变局势的感觉让他们很受用。但这总是一厢情愿的想法，因为承诺总是暂时的。通胀下降的意外出现，实际上已经打破了英国和美国央行的准承诺：只要失业率降到某个正常水平就将升息。上周，瑞士突然放弃之前口口声声要坚守的瑞郎汇率上限，结果带来巨大冲击。央行官员的公信力已尽失，他们的前瞻指引工具的口碑也大不如前。

钉住汇率曾经是相当普遍的做法，但早在危机前时期，它们就已彻底失宠。2011年9月瑞士实施部分钉住欧元汇率，表面看像是钉住汇率的复兴，前景看好且风险较低。瑞士央行用新印的瑞郎去买外币，给国内经济带来的利远大于弊，至于弊端，主要体现在房价上涨方面。但瑞士央行1月15日终于还是没能绷住。钉住汇率这个工具看来也不可信。

量化宽松(QE)时下已变得非常流行。在美国、英国、日本和现在的欧元区，印钞购买低风险债券，已经成为普遍做法。央行官员希望这样做能影响利率，并刺激有益的放贷活动。QE无疑推高了资产价格，但对经济其他方面的影响尚不明朗。所以，QE工具充其量也只是让人半信半疑。

宏观审慎监管这个概念是新瓶装旧酒，新名词背后的理念还是老一套：央行应该监督指导整个金融体系。那在旧时代就已然是个艰巨任务。如今，随着非银行金融的扩大，一系列衍生金融产品的出现壮大，企业和家庭杠杆率的提高，要统领整个金融体系，哪怕是最有智慧的监管者都会觉得棘手。更别说他们几乎没有干涉主义监管方面的实战经验。这个工具是挺有前景，但目前来说，用起来会很难。

财政协作在危机前制度中是个忌讳。尽管财政政策与货币政策之间的相互依赖关系明显存在且不可避免，但央行独立性受到格外重视。在频频出现援助银行和间接为政府支出融资的情形后，不难看出，央行实际就是政府不可分割的一部分。可到目前为止，央行官员基本上还在墨守成规。德拉吉的确有在帮助欧元区那些倒霉的政客，但就连他也不愿意公开就统一财政、货币和监管政策进行合作。这项财政工具因此基本上也被否决了。

这么看来，央行官员的那些工具，要么到此为止、要么口碑变差、要么不可信、要么拿不准、要么很难用、要么被否决。对于已经习惯了央行官员去做政客才会做的苦差事的人来说，这让他们心底油然而生灰心丧气的感觉。(完)