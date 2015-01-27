中国汇市：人民币早盘小幅上扬，仍接近跌停位但贬值压力暂缓

* 人民币早盘小幅上扬

* 中间价结束连两日下跌后小幅上扬

* 交投观望情绪浓

* 期待监管层的方向指引

路透北京1月27日 - 人民币兑美元 即期周二早盘受中间价带动下小幅上扬，但距离人民币跌停位仍仅70-80个点。交易员称，人民币经历前两日近450点暴跌之后，贬值压力有所缓解，交易情绪倾向谨慎，波动幅度亦趋于收窄，市场期待监管层对未来方向的指引。

交易员指出，早盘交易比较平淡，整体波动区间比较稳定，交投方向出现分化，有部分油盘购汇出现，但（美元）价格波动范围并没有快速往上走的趋势，整体市场流动性比较好，同时，大行结售汇比较均衡，交易量也比较正常，没有明显监管层干预的迹象。

“除非午后客盘购汇大，出现市场流动性短缺，触及人民币跌停位的情况，央行才有可能出来干预，目前来看，央行并没有干预的必要性。”她说。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.2514元，上日收报6.2542元。今日人民币兑美元中间价 为6.1364元，上日中间价为6.1384元。

尽管前两日市场交易价格临近人民币跌停价位，但可能是对央行干预的忌惮，最终市场实际上未触及跌停位，引发市场交投情绪愈加谨慎。

对于未来走势，一家中资大行交易员表示，相对于其他货币的波动幅度看，人民币兑美元汇率的波动还是相对平稳的，不过，未来美元进一步走强可能性很大，而上半年中国外贸顺差可能较少，人民币兑美元汇率可能会出现阶段性的贬值压力。

欧版QE推出叠加希腊选举影响，美元最近快速升值，并引发人民币贬值预期升温。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，本币资金面临一定考验，增加中国央行延长逆回购操作期限必要性。中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种。

全球汇市， 此前陷入困境的欧元周二盘初守住温和涨幅，脱离11年低点，投资人决定了结空头部位获利。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3555/6.3605，上日尾盘为6.36。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2527/6.2547元，上一交易日尾盘报6.2542元。