中国货币市场：回购利率续降但资金呈紧平衡，公开市场放水力度待提升

路透上海1月27日 - 中国银行间市场周一主要回购利率虽继续小幅下行，但资金面呈紧平衡局面，七天以内的资金需求较旺，跨春节假期的需求亦在。尽管公开市场同时进行了七天和28天期逆回购，但操作规模尚有限，面对节前不断升温的备付需求，放水力度有待进一步提升。

交易员并指出，由于外汇占款增速已趋势性放缓，上月更是出现明显减少，加之近期人民币兑美元 汇价走势疲弱，若央行出手干预，势必会进一步收缩人民币流动性，春节前仍有加大公开市场或其他定向工具扶助的必要性。

“今天一般吧，感觉大家需求七天内的比较多，长的就报公开市场了，”上海一银行交易员称。

她谈到，今日的28天逆回购为跨春节品种，不过操作量不算大，而且利率定位较预期偏高，但还是较相近期限的一个月期回购利率 稍低，“28天(逆回购)毕竟是临时性的，过渡性质的。”

中国央行公开市场继上周重启七天逆回购以来，今日时隔两年再次祭出28天期限品种，虽操作总量较上周略增，但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。市场人士表示，近期人民币贬值压力叠加春节因素逐渐临近，资金面临一定考验，增加央行延长逆回购操作期限必要性。

上海一银行交易员则表示，近日人民币汇价呈加速走低态势，如果进一步走弱，市场纷纷猜测央行可能会出手干预，并致人民币流动性被动收缩，再叠加春节前的备付需求，将会加剧近期资金面压力，央行放水应会逐步加力。

上述华东的银行交易员认为，去年春节前央行通过逆回购共投放了逾4,000亿元，不过那时外汇占款的数据还不错，对资金面有支撑，“今年外汇占款更指望不上，春节前投放规模可能更大。”

中国央行上周公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6364 2.6631 -2.67

七天 3.8682 3.8890 -2.08

14天 4.8042 4.8561 -5.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9350 1.7250 +121.00

七天 3.6000 3.5300 +7.00

14天 3.9600 3.6000 +36.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.7800 +2.00

七天 3.9000 3.9000 +0.00

14天 4.8600 4.8700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.6740 2.6880 -1.40

七天 3.8900 3.9200 -3.00

三个月 4.8970 4.8935 +0.35