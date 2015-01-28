德国数据：2月GFK消费者信心指数升至9.3，创逾13年最高位

以下为详细数据：

15年2月 15年1月 14年2月

消费者信心指数 9.3 9.0 8.3

消费者信心指数分项 15年1月 14年12月 14年月

购买意愿 57.4 49.1 50.0

收入预期 47.8 41.0 46.2

景气循环预期 22.5 14.5 35.3

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。

根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。