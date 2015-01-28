德国数据：2月GFK消费者信心指数升至9.3，创逾13年最高位

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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以下为详细数据：
15年2月 15年1月 14年2月
消费者信心指数 9.3 9.0 8.3
消费者信心指数分项 15年1月 14年12月 14年月
购买意愿 57.4 49.1 50.0
收入预期 47.8 41.0 46.2
景气循环预期 22.5 14.5 35.3
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。
根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。