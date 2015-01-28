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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 15:10 BJT

表格：德国12月进口物价较前月下降1.7%，较上年同期下跌3.7%

路透柏林1月28日 - 德国联邦统计局周三公布，德国12月进口物价较
前月下降1.7%，较上年同期下跌3.7%。11月进口物价较前月下降0.8%，较
上年同期下降2.1%。
    
    德国进口物价 (变动百分比%)
                      14年12月    14年11月     13年12月
    较上月              -1.7        -0.8        持平
    较上年同期          -3.7        -2.1        -2.3
    指数(基数2010年)   101.0       102.7       104.9 
    注：路透调查的分析师预估中值为12月进口物价较前月下滑1.5%，较
上年同期下跌3.5%。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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