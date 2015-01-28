表格：德国12月进口物价较前月下降1.7%，较上年同期下跌3.7%

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透柏林1月28日 - 德国联邦统计局周三公布，德国12月进口物价较 前月下降1.7%，较上年同期下跌3.7%。11月进口物价较前月下降0.8%，较 上年同期下降2.1%。 德国进口物价 (变动百分比%) 14年12月 14年11月 13年12月 较上月 -1.7 -0.8 持平 较上年同期 -3.7 -2.1 -2.3 指数(基数2010年) 101.0 102.7 104.9 注：路透调查的分析师预估中值为12月进口物价较前月下滑1.5%，较 上年同期下跌3.5%。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。