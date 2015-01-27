版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月27日

路透伦敦1月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           238,225            +1,375
    锡            11,955                +5
    铅           215,075               +25
    锌           640,250            -3,050
    铝         4,075,325            -5,600
    镍           424,110              -234
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         80,040              -260
    
    注：NASAA为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据       库存分布            品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐