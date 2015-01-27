日韩经济指标预测--1月28日-2月4日****

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月28日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超3,972 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,774 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.9% +0.4% 1月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 81 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -2.5% -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +2.6% +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +2.2% +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 1.12 1.12 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 12月初值 +1.3% -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7% 1月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +16.9% 房屋开工(较上年同期) -14.8% -14.3% 2月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -- +3.6% 进口(较上年同期) -- -0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差57.5 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余97.3 2月2日当周 2月2日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 1月 -- 49.9 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,635.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 2月3日(二) 暂无重要经济数据公布 2月4日(三) 0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- -0.9% (完)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5