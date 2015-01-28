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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:42 BJT

韩国已公布经济指标--2015/1/28

经济指标                  时间            最新数据         前月/前季数        下次公布时间       预估值
                                                                          据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)             第四季         +0.4%  @-p          +0.9%  @-r              --          --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)             12月         +0.8%               +1.0%               2月2日          --
                                                                                                   
 工业生产(m/m)                        11月         +1.3%  @-p          -1.7%  @-r         1月29日          --
 失业率                               12月          3.5%  @             3.4%  @           2月10日          --
 贸易收支(亿美元)                     12月      顺差57.5  r         顺差55.1  r            2月1日          --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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