中国货币市场：50家银行公布今年同业存单发行额度，累计23,790亿元

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透上海1月27日 - 中国华夏银行 和江苏银行最新公布2015年同业存单发行计划额度分别为800亿元和300亿元人民币。至此，已有50家银行公布今年同业存单额度，累计23,790亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
招商银行 2,000
金华银行 40
浙江富阳农合行 10
浦发银行 2,000
鄞州银行 50
上饶银行 60
台州银行 80
宁波余姚农合行 20
江苏江南农商行 200
中国银行 500
顺德农商行 250
长沙银行 70
光大银行 1,500
宁波慈溪农商行 30
江苏海安农商行 20
富邦华一银行 50
平安银行 1,000
上海农商行 300
浙江桐庐农合行 5
浙江萧山农商行 30
南京银行 800
华商银行 100
宁夏银行 100
杭州联合农商行 65
汇丰银行(中国) 50
民生银行 2,000
浙江乐清农商行 10
浙江新昌农商行 10
中信银行 2,000
汉口银行 100
东莞银行 120
尧都农商行 50
工商银行 1,000
齐商银行 30
浙江温州瓯海农商行 20
齐鲁银行 150
江苏银行 300
华夏银行 800
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合计 23,790
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5