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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 15:01 BJT

台湾央行：周三起将日圆汇款加入外币结算平台

路透台北1月27日 - 台湾中央银行一位官员周二表示，周三(28日)起将日圆汇款加入外币结算平台。

去年6月时台湾央行宣布，外币结算平台中已遴选日本瑞穗银行 台北分行为日圆清算银行。 (完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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