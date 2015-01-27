《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，长端活跃定位接近二级

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(28日)9:30-10:30

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 3.36%-3.45%

* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月27日 - 中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近期长债表现较为活跃，利好新债需求。不过因绝对收益率水平已属低位，明日国债定位料与二级接近，考虑到手续费，预测均值落在3.40%附近。

不过也有交易员指出，今日尾盘时段，现券收益率突然出现约5个基点(bp)跳涨，而原因不明。若这种情绪蔓延到明日投标前，不排除新债结果被推更高的可能。

上海一银行交易员认为，与其他品种相比，国债需求相对稳定，而且近期长债表现活跃，更有利明日新债发行。考虑到手续费因素，明日收益率定位较二级略有折让，落在3.40%左右可能性较大。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4341%。是次增发债的标的券140029最新成交 在3.4200%。

明日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。