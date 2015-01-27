《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，长端活跃定位接近二级

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
* 招标品种: 财政部10年期续发国债
* 招标金额: 200亿元人民币
* 招标时间: 周三(28日)9:30-10:30
* 受访人数: 11位(银行、券商)
* 预测区间: 3.36%-3.45%
* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)
路透上海1月27日 - 中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近期长债表现较为活跃，利好新债需求。不过因绝对收益率水平已属低位，明日国债定位料与二级接近，考虑到手续费，预测均值落在3.40%附近。
不过也有交易员指出，今日尾盘时段，现券收益率突然出现约5个基点(bp)跳涨，而原因不明。若这种情绪蔓延到明日投标前，不排除新债结果被推更高的可能。
上海一银行交易员认为，与其他品种相比，国债需求相对稳定，而且近期长债表现活跃，更有利明日新债发行。考虑到手续费因素，明日收益率定位较二级略有折让，落在3.40%左右可能性较大。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4341%。是次增发债的标的券140029最新成交 在3.4200%。
明日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年12月18日开始计息；票面利率3.77%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5