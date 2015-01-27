日本股市：日经指数触及一个月高位，因希腊大选未严重冲击到金融市场

路透东京1月27日 - 日本股市周二升至一个月高点，因希腊大选结果 没有像最初担忧的那样大幅扰乱欧洲金融市场，这让投资者松了一口气。 日经指数 上涨1.7%至17,768.30点，为12月末以来最高收盘位 ，延续了自1月16日触及的两个半月低点的反弹之势，回涨幅度达7.1%。 精密机械制造股和金融股领涨大盘。 市场人士还押注欧洲央行的量化宽松将令金融市场充斥大量资金，而 且即将展开的财报季料显示日本出口商受益于日圆走软，同时日本进口商 料自油价暴挫中获利。 东证股价指数 和JPX-日经400指数 也都上涨1.7% 。（完）