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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 14:58 BJT

国际油市：油市失衡原因与沙特阿拉伯无关--沙特阿美执行长

“我不会去揣测合理油价，但合理油价必须最终让供需平衡，我认为没有人能够一口说定是哪个价格。如果我这么做，我肯定是犯傻了。”

沙特是全球最大原油出口国，同时产量也居OPEC成员国之冠，沙特11月拒绝减产以遏止油价跌势，反而是决定将重点放在保卫市占率。(完) (编译 李婷仪/张明钧; 审校 王丽鑫/王洋)
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