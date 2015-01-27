澳洲个股：Fortescue料将降低成本而非减产，因应铁矿石价格颓势

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透墨尔本1月27日 - 尽管铁矿石跌至逾五年低位，世界第四大铁矿石生产商--Fortescue Metals Group 应该不会像其他较小对手那样减产因应，而且仍然有降低成本或出售资产的空间。
Fortescue周四将公布第二季产量报告，投资人焦点放在成本以及Fortescue矿石出售给中国买方的折价幅度。
“有很多在这个领域的其他公司，应该比Fortescue更早减产，”Pengana Capital投资组合经理Ric Ronge称。
Fortescue表示，截至去年10月，已经将铁矿石成本降至每吨51美元，其中包括运往中国的运费。该公司一年生产接近1.6亿吨铁矿石，之前已将资本支出规划大砍一半，并裁减人员，其中包括一些董事会职位。
瑞银估计，以近来运费下跌及澳元走贬情况来看，Fortescue目前的的现金收支平衡点为指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI在58美元，以周一指标价在63.30美元而言，Fortescue仍然有盈余。
如果Fortescue的现金流量进一步承压，公司可以出售矿山权益，或值钱的铁道及码头部门权益。
但在走到那一步之前，分析师指出，Fortescue也可以专注勘探含铁量最高的矿山，藉此降低成本，不过这个策略只能持续一两年。
“你不会看到Fortescue关闭矿场，他们会降低矿石采剥比，短期内大幅减少成本，”经纪商BBY总监Mike Harrowell称。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5