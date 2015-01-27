澳洲个股：Fortescue料将降低成本而非减产，因应铁矿石价格颓势

路透墨尔本1月27日 - 尽管铁矿石跌至逾五年低位，世界第四大铁矿石生产商--Fortescue Metals Group 应该不会像其他较小对手那样减产因应，而且仍然有降低成本或出售资产的空间。

Fortescue周四将公布第二季产量报告，投资人焦点放在成本以及Fortescue矿石出售给中国买方的折价幅度。

“有很多在这个领域的其他公司，应该比Fortescue更早减产，”Pengana Capital投资组合经理Ric Ronge称。

Fortescue表示，截至去年10月，已经将铁矿石成本降至每吨51美元，其中包括运往中国的运费。该公司一年生产接近1.6亿吨铁矿石，之前已将资本支出规划大砍一半，并裁减人员，其中包括一些董事会职位。

瑞银估计，以近来运费下跌及澳元走贬情况来看，Fortescue目前的的现金收支平衡点为指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI在58美元，以周一指标价在63.30美元而言，Fortescue仍然有盈余。

如果Fortescue的现金流量进一步承压，公司可以出售矿山权益，或值钱的铁道及码头部门权益。

但在走到那一步之前，分析师指出，Fortescue也可以专注勘探含铁量最高的矿山，藉此降低成本，不过这个策略只能持续一两年。

“你不会看到Fortescue关闭矿场，他们会降低矿石采剥比，短期内大幅减少成本，”经纪商BBY总监Mike Harrowell称。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)