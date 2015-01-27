《RUSSELL专栏》中国商品贸易数据印证物以稀为贵

印尼禁止原矿出口决定的主要受益者似乎是澳洲，澳洲对中国的铝土矿出口增加9.5%，成为中国最大的供应国。

至于另一个受印尼禁令影响的大宗商品--镍矿石，大赢家则是菲律宾，超越印尼成为中国最大供应国，对中国的镍矿石出口增加了22.7%，同时出口价格也升高。

另一表现亮眼的大宗商品是咖啡，2014年中国进口较上年增长36.5%，并且12月支付的价格较上年同期跳涨近15%。

尽管中国国内咖啡产量同样增加，不过很大一部分是出口至欧洲，用于混合调制。

虽然今年因为巴西等主要出产国的收成改善，咖啡价格可能下滑，但中国需求前景依然强劲，因为这种饮料在中国变得更加流行，新兴中产阶级希望喝到品质更好的咖啡。

咖啡、铝土矿、氧化铝和镍矿石的情况表明，满足中国大宗商品需求的商机，存在于那些需求强劲增长且供应趋紧的领域。

这种条件胜过其他大部分商品所处的局面，也就是需求依然旺盛，但全只是因为价格很低。

如果布兰特原油价格突然从目前每桶约48美元的水准涨至接近80美元，那么中国的原油进口很可能减弱，因为当前中国需求的原油，许多都流入储备。

铁矿石的情况也一样；价格若大幅上涨，中国的需求将随之减少。