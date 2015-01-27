《RUSSELL专栏》中国商品贸易数据印证物以稀为贵

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
印尼禁止原矿出口决定的主要受益者似乎是澳洲，澳洲对中国的铝土矿出口增加9.5%，成为中国最大的供应国。
至于另一个受印尼禁令影响的大宗商品--镍矿石，大赢家则是菲律宾，超越印尼成为中国最大供应国，对中国的镍矿石出口增加了22.7%，同时出口价格也升高。
另一表现亮眼的大宗商品是咖啡，2014年中国进口较上年增长36.5%，并且12月支付的价格较上年同期跳涨近15%。
尽管中国国内咖啡产量同样增加，不过很大一部分是出口至欧洲，用于混合调制。
虽然今年因为巴西等主要出产国的收成改善，咖啡价格可能下滑，但中国需求前景依然强劲，因为这种饮料在中国变得更加流行，新兴中产阶级希望喝到品质更好的咖啡。
咖啡、铝土矿、氧化铝和镍矿石的情况表明，满足中国大宗商品需求的商机，存在于那些需求强劲增长且供应趋紧的领域。
这种条件胜过其他大部分商品所处的局面，也就是需求依然旺盛，但全只是因为价格很低。
如果布兰特原油价格突然从目前每桶约48美元的水准涨至接近80美元，那么中国的原油进口很可能减弱，因为当前中国需求的原油，许多都流入储备。
铁矿石的情况也一样；价格若大幅上涨，中国的需求将随之减少。
尽管铝土矿和氧化铝在2014年的强劲势头或许会重演，但重点是，要找到下一个即便价格上扬、中国需求仍将增加的大宗商品。(完) (译文审校 王丽鑫/张涛/蔡美珍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年