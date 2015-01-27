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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储会议前市场轧平头寸

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    * 美元/日圆跌0.17%，欧元/日圆跌0.28%，澳元/美元持平，英镑/美
元升0.20%
    * 日经指数收高1.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.2%，1
0年期美债收益率报1.8164%，布兰特原油下滑0.54%
    * 暴风雪周一侵袭美国东北部，迫使纽约市多项服务停摆 
    * 日本经济财政大臣甘利明称，鉴于油价下跌，央行通胀目标的实现
或有弹性可言 
    * 中国2014年工业利润增速降至3.3%，12月降幅持续扩大 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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