中国金融：2014年银联平台跨行交易额增近三成，房地产交易同比下降

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透北京1月27日 - 银行卡组织--中国银联周二发布报告称，2014年通过银联平台跨行交易金额同比增长27.3%；其中，房地产交易同比有所下降，并连续四个季度同比负增长。
报告表示，去年经银联平台的银行卡跨行交易金额达41.1万亿元人民币。其中，受宏观经济总体影响，去年非日常类交易中房地产交易同比有所下降，但2014年四季度开始交易量提升明显，回暖态势开始显现。
“境内交易数据显示，作为老百姓日常的主要支付手段之一，银联卡跨行交易增速明显高于国内社会消费品零售总额增速。”银联表示。
日常类消费中，报告称，去年加油、日用百货等领域交易量仍然居前，日用百货类交易同比增速连续两个季度明显回升。
对于银联卡使用情况，报告显示，2014年，全国可以使用银联卡的商户、POS机和ATM机数量，分别同比增长58%、50%和21%。其中，可以受理银联“闪付”的POS终端占比达到四分之一；此外，去年金融IC卡发卡量同比翻倍，全年交易量6.2万亿元，是上年的4.8倍。
境外方面，报告指出，截至去年末，银联卡境外受理网络已延伸到150个国家和地区，境外可用银联卡的商户超过1300万户，ATM近120万台，境外30多个国家和地区发行银联卡超过3500万张。
此前，银联总裁时文朝表示，中国经济新常态发展下的经济结构升级、第三产业发展、居民收入提高等因素成为推动居民消费的动力，而居民消费的强劲增长将继续拉动支付产业快速发展。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5