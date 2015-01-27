中国房地产：一线城市限购不取消，但微调不无可能--研究机构

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透北京1月27日 - 针对近日北京和上海官员在地方两会上表示暂不考虑取消限购，中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布报告称，鉴于一线城市供不应求的矛盾仍在，土地投资火热反映前景看好，短期内贸然取消限购，可能时机并不成熟，既没有取消限购的紧迫性，也没有必要性。
尽管如此，局部调整不无可能，对一些“不合理”的条件进行调整。比如北京要求必须缴纳社保或者个税5年以上方能购房，上海的非户籍单身不能买房等，的确“误伤”了大量有真实自住需求的在京沪两地工作、生活的非户籍购房者。
另外如限购的区域、产品类型也可以不用“一刀切”，比如存量较大的区域进行政策放松；140平方米以上大户型或者高端住宅完全交给市场，供求自由匹配。如若这样，无疑将会更加有利于市场平稳健康发展。
人民日报周一引述北京市政府工作报告称，房地产市场已经步入良性循环，预计2015年不会有重大政策调整。也就是说，北京今年不会为限购松绑。 上海住房保障和房屋管理局局长刘海生也在上海两会现场表示，上海目前未考虑放宽住房限购政策。
以下为CRIC报告摘录：
去年底，一线城市取消限购的消息不绝于耳。终于，在近期的地方“两会”上，有明确的消息传来。北京副市长陈刚表示，北京房地产价格正有所回落，房价正理性回归，取消限购暂不在考虑范围内。上海住房保障和房屋管理局局长刘海生也在“两会”现场表示，上海目前未考虑放宽住房限购政策。
一线城市供不应求的矛盾仍在，土地投资火热反映前景看好
2014年房地产市场整体调整、表现低迷，一线城市在前三季度表现较差，但四季度表现可圈可点。从CRIC监测数据来看，2014年一线城市商品住宅新增供应量4370万平方米，同比增加19%，商品住宅累计成交约3210万平方米，同比下跌22%，整体供求比为1.36。但一线城市由于其潜在需求量大，购房人群支付力强，第四季度均有不俗表现，成交反弹的力度和持续性却为最强。尤其是2015年1月上半月，在其它二、三线城市后续需求不济的情况下，唯独一线城市成交量维持上涨，且势头不减，同比大涨31.5%。正基于此，城市库存消化周期快速下降，北京、深圳由年中的20个月降至年底的12个月，上海由13个月降至9个月，市场中长期供不应求的矛盾依然挥之不去。
从购房需求来看，在一线城市2014年的楼市表现中，上海成交表现最为稳定，商品住宅成交总量为971万平方米，为近5年来第二高，仅低于2013年。成交价格依然小幅稳定上涨，到12月均价已达30,030元/平方米；北京楼市成交表现与上海并无二致，成交量在四季度上涨明显，需求依然非常旺盛，不同的是成交均价一路下降，正如北京副市长所言：房价理性回归。
另一方面，从开发企业对一线城市市场预期看，战略上延续回归一、二线的大势，行动上各路房企甚至中小企业也积极布局一线市场，直观表现就是土地成交金额和楼板价双双突破历史的最高点。根据CRIC数据，2014年北京土地成交总金额达到1,916.9亿元，同比微涨5%，楼板价高达11,527元/平方米，同比涨幅达51%。上海2014年土地出让金额与去年同期相比虽有所滑落，但整体而言，上海土地市场热度不减，从“方兴地王”到“董家渡地王”，再到“前滩地块”一天两次刷新全国土地市场的最高成交单价；火爆的土地市场、频频刷新的地王，无不宣示房企对京、沪等一线城市市场的信心和预期。
投资需求与大量自住需求有增无减，限购取消或引发楼市过热
行业正从“黄金时代”进入“白银时代”，房地产市场进入“新常态”，城市市场、需求结构等诸多方面分化加剧，尤其是在整体经济增长放缓、购房适龄人口减少、居民收入增加困难等方面也成为“新常态”的背景下，部分二线和三、四线城市房地产市场将持续低迷，此时更加凸显一线城市不动产巨大的投资价值，土地交易不断升温、资金集中流向一线城市的背后，也折射出市场预期的变化，一线城市楼市的投资需求依然大量存在，未来可能会更加聚集。
另外，北京和上海分别作为中国的政治和经济中心，人口吸附力短期不会有改变，刚性需求依然大量存在。对于需求量巨大，购买力十足的一线城市来说，假若放开限购，被抑制的需求集中释放，成交量迅速暴涨，打破目前好不容易建立起来的良性平衡，引发的市场过热于房地产发展无益。
“去行政化”框架下限购退出是必然，短期局部微调更有益于市场
2014年可以说是中国楼市调控的“拐点”，诸多“去行政化”措施相继落实，还房地产行业真正的市场化发展之路。未来随着长效机制将逐渐完善，一线城市“限购令”必然要退出舞台。但短期内贸然取消限购，可能时机并不成熟，既没有取消限购的紧迫性，也没有取消限购的必要性。
我们认为，虽然短期内全面取消限购会有问题，于中国房地产市场的发展无益。但局部调整并不无可能，对一些“不合理”的条件进行调整。比如北京要求必须缴纳社保或者个税5年以上方能购房，上海的非户籍单身不能买房等，的确“误伤”了大量有真实自住需求的在京沪两地工作、生活的非户籍购房者。另外如限购的区域、产品类型也可以不用“一刀切”，比如存量较大的区域进行政策放松；140平方米以上大户型或者高端住宅完全交给市场，供求自由匹配。如若这样，无疑将会更加有利于市场平稳健康发展。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5