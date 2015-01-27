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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 17:50 BJT

表格：英国第四季GDP初值同比增长2.7%，为2007年第四季以来最高增幅

路透伦敦1月27日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国第四季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.5%(路透调查预估为增长0.6%)，增幅为2013年第四季以来最低

* 英国第四季GDP初值较上年同期增长2.7%(路透调查预估为增长2.8%)，创2007年第四季以来最高增幅

* 英国2014年全年GDP增长2.6%，创2007年以来最高

* 英国第四季服务业产出较前季增长0.8%(第三季增长0.8%)

* 英国第四季工业生产较前季下滑0.1%(第三季为增长0.2%)，为2012年第四季以来首次下滑

* 英国第四季建筑业产出较前季下滑1.8%(第三季为增长1.6%)，为2012年第二季以来最大降幅

* 英国GDP比危机前峰值高出3.4%，比2010年第二季上次大选时高7.8%

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 2014年第四季 2014年第三季 第四季预测值

较前季% 0.5 0.7 0.6

较上年同期% 2.7 2.6 2.8

分类数据

生产部门 较前季(%) 第三季较前季(%) 较上年同期(%)

农业 1.3 (0.5) 2.1

矿业/采掘(含石油) -0.6 (-1.6) -2.2

制造业 0.1 (0.3) 2.0

电力,燃气,蒸汽 -2.8 (2.8) -3.3

供水,排污 1.2 (-0.3) -2.1

总生产 -0.1 (0.2) 0.7

建筑业 -1.8 (1.6) 3.5

服务业

物流,旅店,餐饮 1.3 (0.7) 4.7

交通通讯 1.1 (1.2) 4.5

商业,服务和金融 0.9 (1.0) 4.0

政府及其它服务 0.0 (0.2) 1.0

服务业总计 0.8 (0.8) 3.3 (完)
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