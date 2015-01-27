表格：英国第四季GDP初值同比增长2.7%，为2007年第四季以来最高增幅

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦1月27日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国第四季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.5%(路透调查预估为增长0.6%)，增幅为2013年第四季以来最低
* 英国第四季GDP初值较上年同期增长2.7%(路透调查预估为增长2.8%)，创2007年第四季以来最高增幅
* 英国2014年全年GDP增长2.6%，创2007年以来最高
* 英国第四季服务业产出较前季增长0.8%(第三季增长0.8%)
* 英国第四季工业生产较前季下滑0.1%(第三季为增长0.2%)，为2012年第四季以来首次下滑
* 英国第四季建筑业产出较前季下滑1.8%(第三季为增长1.6%)，为2012年第二季以来最大降幅
* 英国GDP比危机前峰值高出3.4%，比2010年第二季上次大选时高7.8%
具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 2014年第四季 2014年第三季 第四季预测值
较前季% 0.5 0.7 0.6
较上年同期% 2.7 2.6 2.8
分类数据
生产部门 较前季(%) 第三季较前季(%) 较上年同期(%)
农业 1.3 (0.5) 2.1
矿业/采掘(含石油) -0.6 (-1.6) -2.2
制造业 0.1 (0.3) 2.0
电力,燃气,蒸汽 -2.8 (2.8) -3.3
供水,排污 1.2 (-0.3) -2.1
总生产 -0.1 (0.2) 0.7
建筑业 -1.8 (1.6) 3.5
服务业
物流,旅店,餐饮 1.3 (0.7) 4.7
交通通讯 1.1 (1.2) 4.5
商业,服务和金融 0.9 (1.0) 4.0
政府及其它服务 0.0 (0.2) 1.0
服务业总计 0.8 (0.8) 3.3 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年