《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月27日

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽省高速 100 10 9 1/28簿记建档 招商银行 AAA(大公国际) 1/29 1/30 公路控股集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国石化 300 60 57天 1/28簿记建档 工商银行 AAA 1/29 1/30
中国银行 ======================================================================================= *中国石化 300 60 57天 1/28簿记建档 建设银行 AAA 1/29 1/30
农业银行 ======================================================================================= *中金黄金 30 5 9 1/28簿记建档 工商银行 AAA 1/29 1/30
交通银行 ======================================================================================= *神华集团 600 40 9 1/28簿记建档 工商银行 AAA 1/29 1/30
国开行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业 54 29 12 1/30簿记建档 平安银行 AAA 2/2 2/3 (集团) ======================================================================================= *新疆天山电力 4 4 12 2/3簿记建档 国开行 AA- 2/4 2/5 ======================================================================================= *西王集团 10 10 12 2/3簿记建档 建设银行 AA 2/4 2/5 ======================================================================================= 新疆昌源 8 4 12 1/28簿记建档 兴业银行 AA 1/29 1/30 水务集团 国开行 ======================================================================================= 温州市工 20 5 12 1/28簿记建档 光大银行 AA 1/29 1/30 业投资集团 ======================================================================================= 国中水务 6 1 12 1/28簿记建档 民生银行 AA- 1/29 1/30
======================================================================================= 内蒙古鄂 14 3 12 1/28簿记建档 兴业银行 AA 1/29 1/30 尔多斯电力冶金股份有限公司 ======================================================================================= 东兴证券 28 10 3 1/28招标 邮储银行 AA+ 1/29 1/30
(最高发行余额) 哈尔滨银行等 ======================================================================================= 湛江港（集团）12 3 12 1/28簿记建档 光大银行 AA 1/29 1/30 ======================================================================================= 云南锡业 36 20 12 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 2/2 集团 建设银行 ======================================================================================= 康美药业 20 10 12 1/28簿记建档 工商银行 AA+ 1/29 1/30
中国银行 ======================================================================================= 招商证券 84 28.5 3 1/28招标 农业银行 AAA 1/29 1/30
建设银行等 ======================================================================================= 重庆乌江 3 3 12 1/29簿记建档 光大银行 AA- 1/30 2/2 实业（集团） ======================================================================================= 安徽星马 10 5 12 1/29簿记建档 中信银行 AA- 2/2 2/3 汽车集团 徽商银行 ======================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 1/29簿记建档 浦发银行 AA+ 2/2 2/3 ======================================================================================= 天士力控股集团 9 9 12 1/29簿记建档 民生银行 AA+ 1/30 2/2 ======================================================================================= 天津住宅 8 2 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 2/2 建设发展集团 ======================================================================================= 广西绿城水务 5 2.5 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 深圳市东 8 8 12 2/2簿记建档 农业银行 AA- 2/4 2/5 阳光实业发展 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *陕西延长 100 30 5 1/30簿记建档 招商银行 AAA 2/3 2/4 石油集团 建设银行 ======================================================================================= *华联股份 25 13 3 2/3簿记建档 北京银行 AA 2/4 2/5 ======================================================================================= *吉林森林 10 10 永续中票 2/3簿记建档 兴业银行 AA 2/4 2/5 工业集团 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 上海外高 10 5 3 1/28簿记建档 建设银行 AAA 1/29 1/30 桥（集团） 上海银行 ======================================================================================= 陕西建工集团 6 3 3 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 2/2 ======================================================================================= 甘肃省国 30 20 5 1/29簿记建档 交通银行 A 1/30 2/2 有资产投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 广西绿城水务 4.5 4.5 3 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 1/30簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/4 ======================================================================================= 国电集团 65 35 5 2/2簿记建档 工商银行 AAA 2/3 2/4
建设银行 ======================================================================================= 新疆广汇 20 10 3 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/4 实业投资集团 ======================================================================================= 北京对外 4 2 2 2/3簿记建档 华夏银行 AA- 2/5 2/6 经贸控股 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5