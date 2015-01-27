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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 15:21 BJT

中国新债：进出口行周五将招标增发至多200亿元四期债，期限一至七年

路透上海1月27日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(30日)在银行间债市招标增发至多200亿元人民币四期固息债，期限为一年、两年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债为该行今年第1至4期债的首次增发，票面利率依次是3.72%、3.75%、3.85%和3.95%。具体发行条款如下：

1-4期增发债

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招标规模上限 均为50亿元

期限/计息方式 1/2/5/7年固息

招标时间 1/2年：1月30日上午10:00-11:00

5/7年：1月30日上午10:00-11:30

中标方式 单一价格(荷兰式)

起息日 1月26日

缴款日 2月3日

分销期 1/30-2/3

上市日 1年：2月5日；2/5/7年：2月9日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5/7年：0.10%

基本承销额 无

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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