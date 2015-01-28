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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：1月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月28日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,270.50亿台币。  
    --99甲2期公债5息、102甲3期公债2息共24亿台币。  
        
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --渣打银行(香港)30年期零息债5亿美元。       

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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,698.3亿台币：
      01/29                  3,080.50亿台币
      01/30                     19.00亿台币
      02/02                  6,759.80亿台币
      02/03                  1,839.00亿台币
    --公债还本付息6亿台币。  
      1/29       103甲3期1息         6亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：    
    --1/29：孟山都 发行30年期固定收益美元债3.65亿美元。
    --1/29：法国兴业银行 将在台湾发行1亿澳元债券，含20年及30年期两券。
    --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。 
    
    注：*表新增或更新。(完)             

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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