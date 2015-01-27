路透基点：台湾大成不锈钢工业五年期贷款提高至77亿台币--TRLPC

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，大成不锈 钢工业股份有限公司的五年期贷款金额已由65亿台币增至77亿台币。 此案由彰化银行牵头，已吸引超过20家银行，因此已执行绿鞋贷款选 择权。 此案包括A部分为五年期定期贷款，B部分为五年期循环贷款，C部分 为一年期商业票据。 牵头行兼簿记行(MLAB)为彰化银行、台湾土地银行及兆丰国际商银。 彰化银行为额度代理行，兆丰银为担保品控管行，土地银行为文件准 备行。 今日将举行签约仪式。 A及B部分利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点， 若每年分别动用未超过80%及60%，则有一笔10个基点的承诺费。 A及C部分以厂房及土地抵押，用于既有债务的再融资，B部分用于营 运资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)