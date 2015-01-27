德股业绩：西门子业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透慕尼黑1月27日 - 西门子 周二表示，旗下工业部门的季度获利下降4%，因面对价格下跌压力，电力和天然气业务下滑；此外，西门子的医疗保健部门也表现疲弱。
西门子称，不计金融业务的季度整体获利为18.1亿欧元（合20.3亿美元），低于路透调查分析师平均预估的18.7亿欧元。
电力和天然气部门获利大幅下滑39%，因风力涡轮机承受价格压力，部分是因为产能过剩。医疗保健部门获利下降13%，因亚洲订单不振。
就在疲弱业绩公布的前一天，西门子刚刚重组了上述两个部门的管理层。
“股票之前走势坚挺，一些人预期西门子财报将好于预期。鉴于此，今日可能会看到获利了结卖盘。”券商Alpha在研究报告中指出。
新订单同比下降13%至180亿欧元，低于路透调查中的最低预估值。营收下降3%至174亿欧元，净利下滑25%至11亿欧元。
西门子即将召开股东大会，预计将会有一场暴风骤雨，投资者将质疑西门子收购美国油田设备制造商Dresser-Rand 的交易是否明智，这笔交易在油价暴跌前夕以76亿美元达成。
西门子执行长Joe Kaeser在接受CNBC电视采访时为该收购进行了辩护，称交易仍具有价值。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年