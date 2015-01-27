德股业绩：西门子业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷

路透慕尼黑1月27日 - 西门子 周二表示，旗下工业部门的季度获利下降4%，因面对价格下跌压力，电力和天然气业务下滑；此外，西门子的医疗保健部门也表现疲弱。

西门子称，不计金融业务的季度整体获利为18.1亿欧元（合20.3亿美元），低于路透调查分析师平均预估的18.7亿欧元。

电力和天然气部门获利大幅下滑39%，因风力涡轮机承受价格压力，部分是因为产能过剩。医疗保健部门获利下降13%，因亚洲订单不振。

就在疲弱业绩公布的前一天，西门子刚刚重组了上述两个部门的管理层。

“股票之前走势坚挺，一些人预期西门子财报将好于预期。鉴于此，今日可能会看到获利了结卖盘。”券商Alpha在研究报告中指出。

新订单同比下降13%至180亿欧元，低于路透调查中的最低预估值。营收下降3%至174亿欧元，净利下滑25%至11亿欧元。

西门子即将召开股东大会，预计将会有一场暴风骤雨，投资者将质疑西门子收购美国油田设备制造商Dresser-Rand 的交易是否明智，这笔交易在油价暴跌前夕以76亿美元达成。

西门子执行长Joe Kaeser在接受CNBC电视采访时为该收购进行了辩护，称交易仍具有价值。（完）