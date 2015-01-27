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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超768亿韩元，散户卖超

路透首尔1月27日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资
当日在韩国股市买超768亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     1月27日        76.8       94.6        -197.2
     1月26日      -109.2      -84.2          73.5
     1月23日       100.1      -95.5        -110.1
     1月22日        61.1      -89.3         -86.3
     1月21日        69.8     -158.7         -11.4
     1月20日        32.4      170.5        -211.2
     1月19日       -25.9      162.8        -143.8
     1月16日      -300.6     -127.0         268.9
     1月15日      -206.7       42.5          29.1
     1月14日       -91.5      -83.6          71.9
     1月13日       -55.5     -308.0         272.1
     1月12日       -81.8      -11.7          -1.9
     1月 9日       160.4       77.8        -281.6
     1月 8日       196.0      -26.1        -148.6
     1月 7日      -220.3       -3.7         125.6
    ----------------------------------------------
    本月以来      -643.0     -954.4         106.1
    ----------------------------------------------
    今年以来      -643.0     -954.4         106.1
    ---------------------------------------------- (完)
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