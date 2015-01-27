表格：外资在韩国股市买超768亿韩元，散户卖超

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透首尔1月27日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市买超768亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月27日 76.8 94.6 -197.2 1月26日 -109.2 -84.2 73.5 1月23日 100.1 -95.5 -110.1 1月22日 61.1 -89.3 -86.3 1月21日 69.8 -158.7 -11.4 1月20日 32.4 170.5 -211.2 1月19日 -25.9 162.8 -143.8 1月16日 -300.6 -127.0 268.9 1月15日 -206.7 42.5 29.1 1月14日 -91.5 -83.6 71.9 1月13日 -55.5 -308.0 272.1 1月12日 -81.8 -11.7 -1.9 1月 9日 160.4 77.8 -281.6 1月 8日 196.0 -26.1 -148.6 1月 7日 -220.3 -3.7 125.6 ---------------------------------------------- 本月以来 -643.0 -954.4 106.1 ---------------------------------------------- 今年以来 -643.0 -954.4 106.1 ---------------------------------------------- (完)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5