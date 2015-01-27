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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 16:00 BJT

泰铢汇率：泰国总理称当前汇价水准适当，不需采取行动

路透曼谷1月27日 - 泰国总理巴育周二表示，泰铢 当前汇价水准仍适当，因此目前不需采取任何行动。

巴育告诉记者，他上周和央行及财政部开会，而“央行称当前泰铢汇率水平适当。毋须干预或采取什么行动。”

0740 GMT，泰铢/美元变动不大，报32.56，上周稍早曾触及近三个月高点32.48。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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