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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 15:40 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，希腊选举效应涨势消退

欧洲央行上周公布量化宽松计划，准备将新资金投入低迷的欧元区经济中。

0710GMT，LME三个月期铜 下滑0.4%，报每吨5,556美元，上日曾创下1.3%的涨幅，但也触及2009年7月以来新低每吨5,339.50美元。

铜期权合约波动率周一跳涨，看跌期权成交量巨大。

供给较多以及需求成长放缓，一直给LME期铜价格带来拖累。

上海期交所主力4月期铜 上涨1.5%，报每吨40,260元人民币，早前涨幅曾超过2%。沪锌 涨幅自2.1%回落至1.4%。

中华人民共和国工业和信息化部周二表示，工业面临下行压力加大的问题。 。大型中国工业企业12月获利下跌8%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/洪曦/张涛)
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