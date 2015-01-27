金属期市：伦敦期铜下跌，希腊选举效应涨势消退

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
欧洲央行上周公布量化宽松计划，准备将新资金投入低迷的欧元区经济中。
0710GMT，LME三个月期铜 下滑0.4%，报每吨5,556美元，上日曾创下1.3%的涨幅，但也触及2009年7月以来新低每吨5,339.50美元。
铜期权合约波动率周一跳涨，看跌期权成交量巨大。
供给较多以及需求成长放缓，一直给LME期铜价格带来拖累。
上海期交所主力4月期铜 上涨1.5%，报每吨40,260元人民币，早前涨幅曾超过2%。沪锌 涨幅自2.1%回落至1.4%。
中华人民共和国工业和信息化部周二表示，工业面临下行压力加大的问题。 。大型中国工业企业12月获利下跌8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/洪曦/张涛)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5