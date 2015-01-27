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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 17:33 BJT

更新版 1-中国汇市：中资大行结汇助人民币止跌回升，短期贬值压力减弱

* 人民币随中间价反弹
    * 中资大行大额结汇亦有带动
    * 短期人民币下跌动能有所减弱
    * 市场关注美联储政策会议

 (更新收盘价格及新增评论)
    路透北京1月27日 - 人民币兑美元 即期周二随中间价收升,午后中资大行大额结汇助推。尽管
盘中一度距跌停位仅不到60点，但交易员称，经历前两日近450点暴跌之后，人民币贬值压力有所缓解；目前
交易情绪趋于谨慎，市场并静待今日稍晚召开的美联储货币政策会议。

    他们并指出，目前整体市场流动性较好，交投方向出现分化，有部分油盘购汇出现，但却没有带动人民币
快速走贬；下午中资大行结汇潮涌，加之前期诱发人民币暴跌的导火索--欧元兑美元 今日止跌回升，均
令人民币短期贬值动能有所下降。

    “Spot今天是有不少中资行在那边sell 美元，特别是下午的时候。不知道这些中资大行flow到底是从什
么地方来，有可能是从客盘结汇那边来，可能出口商赚了一些美元，然后觉得这个位置挺不错的可以sell；也
可能是从央行这边来的，反正今天是有很大的结汇。”一外资行交易员说。

    欧版QE推出叠加希腊大选，导致近期美元快速升值与人民币贬值预期升温。由于外汇占款增速已趋势性放
缓，若央行出手干预缓解人民币跌势，势必会进一步抽离本币流动性。这就不难理解今日中国央行公开市场时
隔两年再次祭出28天期限品种，成为继上周重启七天逆回购以来的加码操作，以缓释本币流动性紧张局面。
    
    市场对于人民币未来走势看法有所分化。上述外资行交易员认为短期人民币跌幅将有限，难以贬至6.30-6
.35元水平。因目前已临近去年创下的低位6.26一线，但该价位一直未能有效突破；即便央行不出手干预，客
盘亦认为这一位置是较好的结汇价格。
    
    不过另一家中资大行交易员表示，相对于其他货币的波动幅度看，人民币兑美元汇率的波动还是相对平稳
的，不过，未来美元进一步走强可能性很大，而上半年中国外贸顺差可能较少，人民币兑美元汇率可能会出现
阶段性的贬值压力。      
        
    全球汇市，欧元兑美元周二上涨，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)从今日稍晚召开的两天政
策会议。本次会议可能推迟美国的升息时间预期。 
           
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：     
    
 在岸市场人民币兑美元             今日               上日         升贬
 即期成交价格                     6.2435             6.2542       0.17%
 中间价                           6.1364             6.1384       0.03%
 成交额                           137亿美元                       
                                                                  
 日内美元相对于中间价最大波幅     1.91% (上限±2%)   日高         日低
 日内波动幅度(pips)               110                6.2425       6.2535
 2015年来即期升贬值幅度           -0.63%                          
 1年期美元/人民币掉期升水         1890                            
                                                                  
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:22     今日               上日         
 1年期NDF                         6.3425/6.3475      6.36         
 CNH即期                          6.2432/6.2452      6.2542       
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科/李铮/倪蔚丹; 审校 林高丽)
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