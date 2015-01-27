更新版 1-中国汇市：中资大行结汇助人民币止跌回升，短期贬值压力减弱

* 人民币随中间价反弹 * 中资大行大额结汇亦有带动 * 短期人民币下跌动能有所减弱 * 市场关注美联储政策会议 (更新收盘价格及新增评论) 路透北京1月27日 - 人民币兑美元 即期周二随中间价收升,午后中资大行大额结汇助推。尽管 盘中一度距跌停位仅不到60点，但交易员称，经历前两日近450点暴跌之后，人民币贬值压力有所缓解；目前 交易情绪趋于谨慎，市场并静待今日稍晚召开的美联储货币政策会议。 他们并指出，目前整体市场流动性较好，交投方向出现分化，有部分油盘购汇出现，但却没有带动人民币 快速走贬；下午中资大行结汇潮涌，加之前期诱发人民币暴跌的导火索--欧元兑美元 今日止跌回升，均 令人民币短期贬值动能有所下降。 “Spot今天是有不少中资行在那边sell 美元，特别是下午的时候。不知道这些中资大行flow到底是从什 么地方来，有可能是从客盘结汇那边来，可能出口商赚了一些美元，然后觉得这个位置挺不错的可以sell；也 可能是从央行这边来的，反正今天是有很大的结汇。”一外资行交易员说。 欧版QE推出叠加希腊大选，导致近期美元快速升值与人民币贬值预期升温。由于外汇占款增速已趋势性放 缓，若央行出手干预缓解人民币跌势，势必会进一步抽离本币流动性。这就不难理解今日中国央行公开市场时 隔两年再次祭出28天期限品种，成为继上周重启七天逆回购以来的加码操作，以缓释本币流动性紧张局面。 市场对于人民币未来走势看法有所分化。上述外资行交易员认为短期人民币跌幅将有限，难以贬至6.30-6 .35元水平。因目前已临近去年创下的低位6.26一线，但该价位一直未能有效突破；即便央行不出手干预，客 盘亦认为这一位置是较好的结汇价格。 不过另一家中资大行交易员表示，相对于其他货币的波动幅度看，人民币兑美元汇率的波动还是相对平稳 的，不过，未来美元进一步走强可能性很大，而上半年中国外贸顺差可能较少，人民币兑美元汇率可能会出现 阶段性的贬值压力。 全球汇市，欧元兑美元周二上涨，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)从今日稍晚召开的两天政 策会议。本次会议可能推迟美国的升息时间预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2435 6.2542 0.17% 中间价 6.1364 6.1384 0.03% 成交额 137亿美元 日内美元相对于中间价最大波幅 1.91% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 110 6.2425 6.2535 2015年来即期升贬值幅度 -0.63% 1年期美元/人民币掉期升水 1890 离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日 1年期NDF 6.3425/6.3475 6.36 CNH即期 6.2432/6.2452 6.2542 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/李铮/倪蔚丹; 审校 林高丽)