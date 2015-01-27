台湾汇市：台币连五日收高惟交投不算热络，观望美联储会议

* 台币连五升，外资续汇入 * 观望美联储会议结论 * 明日实质交易区间暂看31.2-31.3 路透台北1月27日 - 台币兑美元 周二再收高，连五日收涨，不过交投 不算活络，因市场观望美联储(FED)的会议结果。汇银人士表示，外资虽汇入但力道稍弱， 进口商的美元买盘接手。 汇银人士指出，盘中外资仍呈汇入，惟力道不若上周，台币兑美元盘中高位--31.250， 并未升破上日高点；至于出口商只有零星卖盘，在目前的价位相对观望。美国联邦储备理事 会周二-周三则将进行会议，本地时间周四凌晨会有结论，这也令市场对后市保守观望。 〞外资虽然汇入，但没之前明显..走到这里可能会盘整一下。〞一位本地商银交易人士 表示。 他们也认为，随着外资汇入的力道趋缓，也不排除台币兑美元的升值行情走到31.200附 近暂止。而出口商若不认同目前的行情，美元卖压不大，后续也难有把台币再推向升值的力 道。 至于央行的动作，交易员表示，目前央行动作不大，仅有尾盘小幅买入美元，盘中未见 大幅干预迹象。 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，他们也说，午后美元/台币的换汇点折价趋深，显示 美元的后续行情偏向保守。海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台 币换汇点由价平再转为折价；一个月远汇 尾盘报31.170/31.180，上日收在31 .315。 台湾股市周二连七日收涨，并创六个月收盘高位。证交所资料显示，外资及陆资在台股 买超132.94亿台币,连续七个交易日买超共计902.50亿台币。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.200-31.300。今日台币主要交易区间在31.25 0-31.320，上日交易区间在31.240-31.312。 韩元兑美元 收盘升至1,079.8，上日收在1,080.8。 本周全球重要经济事件与数据包括： 1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日) ；英国第四季GDP初值；美国12月耐久财(耐用品)订单；美国11月CaseShiller 20个城市经 季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费者信心指数、12月新屋销售年率；德 国12月实质零售销售(1月27-30日)； 1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央 行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国 12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定； 德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工 业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.325 31.339 31.250-31.370 31.350 7.09 6.93 元太外汇经纪公司 31.325 31.338 31.250-31.360 31.350 3.51 3.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.125/-0.095 -0.100/-0.060 (完)